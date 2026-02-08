Mart Minas reforça ações e presença na folia mineira

Nos últimos anos, o Carnaval de rua de Belo Horizonte consolidou-se como um dos mais atrativos do Brasil. Em 2025, de acordo com a Prefeitura de BH e a Belotur, a festa reuniu cerca de 6,5 milhões de foliões pelas ruas e avenidas da capital mineira, entre 15 de fevereiro e 9 de março. Agora, o Carnaval mineiro avança para se firmar também como uma das principais plataformas nacionais de live marketing e ativação de marcas, aproveitando o grande fluxo de público, o forte engajamento comunitário e o relevante impacto econômico.



O alto volume de participantes e a permanência prolongada dos foliões nas ruas transformam o evento em um ambiente privilegiado para ações presenciais, experimentação de marcas e construção de vínculos emocionais. Nesse contexto, cresce a participação de empresas que enxergam o Carnaval como espaço estratégico para ativações, experiências e fortalecimento do branding territorial. Um bom exemplo é o Grupo Mart Minas, que aposta novamente em ações de live marketing e ativações de marca, investindo no patrocínio cultural a blocos carnavalescos. Dessa forma, a empresa reforça sua presença regional e a conexão com o público, em um ambiente de grande adesão popular.



A rede mantém estratégia iniciada em 2024 e amplia participação na folia com ofertas especiais, apoio a blocos e sorteios ao longo do mês. A estratégia combina ações promocionais, apoio a blocos de rua e iniciativas voltadas tanto para consumidores quanto para trabalhadores que atuam durante a festa, a exemplo dos ambulantes. Sua participação no período carnavalesco se associa à sua atuação ao calendário cultural do estado.



Durante o período, rede promove a campanha Carnaval do Mart Minas. São oferecidas ofertas em todas as 71 lojas do estado, o que reúne condições especiais em produtos essenciais para a folia. Também são desenvolvidas ofertas direcionadas aos ambulantes por meio de ações de CRM, reconhecendo a importância desse público na dinâmica do Carnaval de rua e contribuindo para que possam ampliar seus lucros durante o período.



A campanha promocional "Sua Compra Dá Sorte" segue como um dos destaques do período, com sorteios mensais de um carro e distribuição diária de vales-compras. A iniciativa é reforçada pelo jingle interpretado pelo grupo Baianeiros, que conecta a marca ao clima carnavalesco e à ideia de que a festa começa no Mart Minas. Além das ofertas, o Mart Minas fortalece sua associação com o Carnaval por meio do patrocínio de blocos, presença ativa nas ruas e distribuição de brindes ao público.



"O Carnaval é um dos momentos mais importantes para Minas Gerais, tanto pelo retorno cultural quanto pelo impacto que gera para milhares de trabalhadores e empreendedores. O Mart Minas tem orgulho de fazer parte dessa festa, apoiando blocos, oferecendo condições especiais e contribuindo para que a folia seja ainda mais acessível e organizada para todos", destaca Filipe Martins, Diretor do Mart Minas & Dom Atacadista.



E como os blocos de rua seguem como os principais ativos de mídia espontânea do Carnaval belo-horizontino, com mais deles 600 cadastrados, amplia as oportunidades de segmentação, territorialização e adequação de linguagem, permitindo que marcas escolham blocos alinhados ao seu posicionamento e ao perfil de público desejado.



VISIBILIDADE

Este ano, o Mart Minas patrocina os blocos Trema na Linguiça, Baianeiros, Bloco de Belô, Bloco De Seu Bento à Dona Lúcia, Bloco Não Acredito que te Beijei, Bloco Palhaçada (Tiradentes), Bloco PAPAUÊ, Bonde do Tigrão (Bom Despacho), além de Fernanda Garcya e Só Pra Contrariar. Veja programação completa em www.martminas.com.br ou @martminasatacadoevarejo.



As perspectivas econômicas para 2026 reforçam o apelo do Carnaval como investimento estratégico. Segundo pesquisa da Abrasel-MG, cerca de 72% dos empresários de bares, restaurantes e comércio esperam aumento nas vendas em relação a 2025. Outro levantamento aponta que 65% dos empreendedores do setor de serviços estão otimistas quanto ao impacto econômico do evento.



Esse crescimento, no entanto, está diretamente relacionado à visibilidade do Carnaval mineiro, potencializada pela cobertura da mídia regional. A TV Alterosa, afiliada ao SBT e que integrante do grupo Diários Associados, tem papel tradicional na cobertura jornalística da festa, destacando sua importância cultural e social.



Com programas especiais, reportagens e transmissões ao vivo, a TV Alterosa e o jornal Estado de Minas, ampliam a festa e dão luz aos seus parceiros. A emissora exibe o programa "Central do Carnaval", aos sábados, durante o período momesco. A atração apresenta entrevistas, participação de artistas e blocos, além de transmissões ao vivo de ensaios e eventos. Para o mercado, esse ecossistema amplia as possibilidades de crossmedia, combinando ativações de rua, mídia espontânea e conteúdo audiovisual.



Com alcance em todo o estado, a TV Alterosa reforça o forte engajamento emocional e mantém um ambiente urbano aberto à experimentação, atraindo marcas regionais e nacionais interessadas em relevância cultural e conexão autêntica com o consumidor, dentro de seu estilo único de fazer televisão.

Briefing

MODA E BELEZA



No Carnaval, moda e beleza deixam de ser apenas categorias de consumo e passam a funcionar como linguagem cultural. Da escolha do look à maquiagem, a preparação para a folia mobiliza um público engajado em criar produções que expressem identidade, liberdade e pertencimento.

GRANDES



Atentas a esse comportamento, grandes marcas transformam a data em um território estratégico, ampliando investimentos que vão além de coleções especiais. Apostam em ativações, patrocínios e experiências conectadas à cultura da festa e à ocupação dos espaços da rua.

PEQUENOS



À sombra das gigantes, pequenos produtores e artesãos também entram na folia. Embora as ações presenciais sigam no centro das estratégias, as redes sociais se consolidam como extensão cultural da festa, com conteúdos interativos, curiosidades e inspirações. Com isso, independentemente da escala, o faturamento se

torna mais democrático.

CAMPEÃO DE AÇO



A Gerdau mantém pelo quinto ano consecutivo o patrocínio ao Campeonato Mineiro de Futebol. Como símbolo dessa parceria, será entregue o "Troféu Craque de Aço" aos destaques das semifinais e da final. A escultura inédita será produzida com aço 100% reciclável da Gerdau, reforçando o compromisso sustentável da empresa.

CULTURAL



A Gerdau, em parceria com a FMF, busca oferecer uma experiência que conecte comunidades, atletas e fãs. O campeonato reforça o papel do esporte como elo cultural e social em todo o estado. Para Pedro

Torres, diretor de Comunicação, o

esporte é uma ferramenta de transformação social e fortalecimento do ecossistema esportivo mineiro.

SUPER BOWL



O Super Bowl acontece neste domingo, no Levi's Stadium, em Santa Clara, com show de Bad Bunny no intervalo. A transmissão é da NBCUniversal, que negociou cotas publicitárias em um dos espaços mais caros do planeta. O preço de 30 segundos chegou a US$ 9 milhões, reflexo da audiência recorde, como os 127,7 milhões de espectadores da última final.

CRESCIMENTO NO BRASI

A NFL aposta na sinergia entre meios, com ações multiplataforma. A ESPN, junto ao Disney+, mantém tradição de mais de 20 anos na transmissão e registrou crescimento de 9% na audiência da final passada. Sete marcas apoiaram a temporada, entre elas RAM, Snickers e Apple, reforçando a fidelidade dos fãs brasileiros ao esporte e seus patrocinadores.