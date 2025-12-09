Mart Minas inaugura loja no Barreiro que dará origem a complexo

O Mart Minas Atacado e Varejo inaugurou nesta terça-feira (9/12) uma nova unidade em Belo Horizonte, localizada no Bairro Diamante, na Região do Barreiro. A loja, na Avenida Afonso Vaz de Melo, 1.795, conta com mais de 12 mil metros quadrados de área construída e 350 vagas de estacionamento.

Esta unidade é a mais moderna do grupo, com toda a área climatizada e placas fotovoltaicas que conseguem suprir metade da demanda de energia elétrica. De acordo com Murilo Martins do Amaral, fundador do Mart Minas, a abertura da nova loja gerou 220 empregos diretos e 450 indiretos.

Para aprovar o projeto junto à Prefeitura de Belo Horizonte, foi determinado como contrapartida a abertura de duas novas ruas – uma ligando a Avenida Afonso Vaz de Melo à Tereza Cristina, além da ampliação da Rua Carlos Pimentel, com serviços de terraplanagem, drenagem, iluminação e pavimentação – para melhorar a mobilidade na região.

Também foram construídas três grandes caixas subterrâneas para conter a água da chuva (totalizando um volume de 800 mil metros cúbicos), usada tanto para reaproveitamento quanto para o escoamento gradual, prevenindo enchentes, que são comuns na Avenida Tereza Cristina.





A entrega da nova loja do Mart Minas encerra uma maratona de seis inaugurações concretizadas nos últimos 30 dias, tendo começado por uma loja em Caeté (inaugurada em 21/11), seguida por Lagoa Santa (25/11), Pedro Leopoldo (27/11), Ribeirão das Neves (02/12), Sabará (04/12) e, agora, a do Barreiro (9/12). Cada uma dessas lojas escolheram projetos sociais para receber o Troco Solidário dos clientes que quiserem doar. Em 2025, a expectativa é que sejam repassados mais de R$ 10 milhões para os projetos sociais, entre verba própria, o próprio Troco Solidário, leis de incentivo e doações.

Oito torres



A abertura da nova loja do Barreiro, assim como as obras de infraestrutura, foi o primeiro passo para a construção de um complexo comercial, residencial e de uso público que será instalado na área total de 100 mil metros quadrados. A área de fruição de 16 mil metros quadrados já conta com academia, pista de caminhada, parque infantil, anfiteatro e paisagismo com 2 mil novas mudas de árvores.

Já o centro comercial vai funcionar em uma área de 10 mil metros quadrados. De acordo com Murilo Martins do Amaral, já existe interesse de algumas empresas para formar uma área de alimentação, além de lojas de automóveis, autopeças e academia. A expectativa é que o empreendimento fique pronto em um ano. A parte residencial terá oito torres, totalizando 2.500 apartamentos.



De acordo com Ricardo Valadares, CEO da Direcional Engenharia, que é parceira do Mart Minas na construção do complexo, a região é especial na história e atuação da empresa. Há quase 30 anos a empresa constrói empreendimentos no Barreiro, que, se fosse emancipado, seria o oitavo maior município de Minas Gerais. Com a concessão da construção dos residenciais, a expectativa é a geração de 2.500 empregos e investimento de R$ 700 milhões.

“A gente trabalha todos os dias buscando algo novo para a cidade. O que é algo novo? É destravar a cidade e dizer que Belo Horizonte é a cidade do sim... Quero agradecer a vocês, em nome do povo de BH, pelas milhares de pessoas que saem de casa todos os dias para trabalhar no supermercado e pelas milhares de pessoas que saem de casa todos os dias para comprar no supermercado. Vocês nos ajudam a movimentar a cidade”, disse o prefeito Álvaro Damião durante a inauguração.

Expectativas

Jenifer Luiza Barreto, de 20 anos, mora na Região do Barreiro e conseguiu seu primeiro emprego na nova unidade do Mart Minas. Ela explicou que recebeu treinamento por um mês na loja de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), e tem expectativa de crescer na empresa. Já o comerciante Arnaldo Ribeiro da Fonseca aproveitou as ofertas de inauguração para comprar bebidas para o seu bar. Morador do Barreiro, ele considera que a crescente concorrência de supermercados na região é positiva para o consumidor.

De acordo com Danilo Belizário, diretor de Operações de Atacado e Varejo do Mart Minas, a expectativa é inaugurar 15 lojas em 2026, considerando também o Dom Atacadista, que é o braço da empresa no Rio de Janeiro. Ele adianta que Ibirité, na Grande BH, vai ganhar uma loja, e antecipou que a empresa já tem o terreno para construir outras duas em Minas Gerais e uma em Búzios (RJ). A empresa ainda aguarda aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para aquisição de seis lojas do Apoio Mineiro.



Na análise de Filipe Martins, diretor do Mart Minas e Dom Atacadista, 2026 será um ano duro para a economia do país, mas que esse cenário privilegia o canal do atacado e varejo: “No atacarejo, que trabalha com custo operacional baixo, a gente aplica uma margem menor e consegue vender mais barato, que é o que todo mundo busca nesse momento. O atacarejo ainda é a opção de compra mais barata que existe no Brasil”.

O Grupo Mart Minas e Dom Atacadista, com suas 95 lojas (71 em Minas Gerais e 24 no Rio de Janeiro), deve finalizar 2025 com faturamento de R$ 12,5 bilhões. De acordo com a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), o Mart Minas lidera o setor de atacado e varejo em Minas Gerais e se posiciona em oitavo no ranking nacional. Para 2026, o grupo planeja superar a marca de 110 lojas e faturamento de R$ 16 bilhões.



