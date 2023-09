430

A rede de supermercados Mart Minas está completando 22 anos em clima de sucesso. De acordo com pesquisa da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), a rede é a nona maior no ramo supermercadista do Brasil. Já no setor de atacarejo, é a sétima maior, conforme um levantamento da Associação Brasileira de Atacadistas e Autosserviços (Abaas).





A empresa também se destaca por adotar o Projeto Troco Solidário, que reverte o troco dos clientes em doações para instituições sociais. No ano passado, a iniciativa beneficiou 54 instituições com o repasse de quase R$ 4 milhões. Além disso, o Mart Minas investe em leis de incentivo federal e estadual.

Para comemorar os mais de 20 anos da empresa, os clientes serão contemplados com descontos no setor de atacado e varejo até o dia 15 de outubro em todas as lojas, e os membros do Clube de Vantagens Mart Mais têm acesso a ofertas exclusivas. O Cartão de Crédito Mart Minas complementa a campanha trazendo condições especiais de prazo e parcelamento em até 5 vezes sem juros.