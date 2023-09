SIGA NO

Preço da gasolina praticamente se mantém e etanol segue mais vantajoso para consumo no momento Leandro Couri/EM/D.A.Press

A gasolina comum pode ser encontrada em até R$ 6,29 na Grande BH. É o que mostra o site de pesquisas Mercado Mineiro, que realizou levantamento de preços dos principais combustíveis entre os dias 7 a 9 de setembro.

No total, foram consultados 200 postos em Belo Horizonte e Região Metropolitana. O menor preço encontrado do litro de gasolina comum foi R$ 5,37; o maior, R$ 6,29, variação de 17,13%.

Em comparação com os preços de 18 de agosto, o preço médio da gasolina comum praticamente se manteve, com queda de apenas 0,18% - ou R$ 0,01 por litro, atualmente em R$ 5,61.

Etanol

No caso do etanol, o menor preço encontrado entre os postos pesquisados foi de R$ 3,27, e o maior, de R$ 3,99, variação de 22%.

Na comparação realizada entre os preços médio no dia 18 de agosto, o preço médio do etanol subiu 1,59% ou R$ 0,06, agora em R$ 3,53.

Etanol segue mais vantajoso

Pelos cálculos do 70%, o etanol ainda segue mais vantajoso para consumo no momento, já que rende, em média, 30% menos do que a gasolina, e o valor atual corresponde a 63% do valor da gasolina.

Em uma estimativa de consumo fixado em 8,5 km por litro no Etanol e 11,5 km por litro na gasolina, o Mercado Mineiro registrou o seguinte cálculo do custo do quilômetro rodado.

Preço médio da Gasolina R$ 5,62 (consumo 11,5 km/l)

Gasolina R$ 0,49 por km rodado.

Preço médio da etanol R$ 3,47 (consumo 8,5 km/l)

Etanol R$ 0,42 por km rodado.

Diesel

O preço médio do litro do diesel subiu R$ 0,05 - ou 0,88% - em relação ao dia 18 de agosto. O preço era R$ 5,95 e passou para R$ 6,00. O litro do diesel é vendido de R$ 5,84 a R$ 6,49, uma diferença de 11%.

Gás natural veicular

O menor preço do metro cúbico do GNV está em R$ 4,55 e o maior, em R$ 4,99, variação de 9,67%. O preço médio do GNV caiu R$ 0,36 ou 7,24%, de janeiro até setembro de 2023. Era R$ 4,96 e foi para R$ 4,60.

A pesquisa completa está no site Mercado Mineiro.