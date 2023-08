430

Anúncio do aumento foi feito nessa terça-feira (16) pela Petrobras Jair Amaral/E.M./D.A. Press A alta no preço da gasolina chegou até as bombas de combustíveis e ao bolso do consumidor. O anúncio do aumento dos preços foi feito pela Petrobras na última terça-feira (15). Os novos valores passaram a valer na manhã desta quarta (16). A alta no preço da gasolina chegou até as bombas de combustíveis e ao bolso do consumidor. O anúncio do aumento dos preços foi feito pela Petrobras na última terça-feira (15). Os novos valores passaram a valer na manhã desta quarta (16).





São os primeiros aumentos desde a implantação da nova política comercial da companhia, que abandonou o conceito de paridade de importação, em maio. O preço da gasolina nas refinarias da estatal subiu R$ 0,41 por litro, para R$ 2,93. Já o diesel teve alta de R$ 0,78 por litro, para R$ 3,80. A estatal justificou os aumentos dizendo que os preços do petróleo se consolidaram em outro patamar e que a empresa está "no limite da sua otimização operacional, incluindo a realização de importações complementares".





Em Belo Horizonte, a reportagem do Estado de Minas percorreu alguns postos de combustíveis nos últimos dois dias. Alguns estabelecimentos da capital mineira já começaram o aumento na própria terça.





Ontem, um estabelecimento na avenida Antônio Carlos, na região da Pampulha, comercializava a gasolina a R$ 5,19. Hoje, o combustível está sendo vendido a R$ 5,64.

Gasolina subiu R$ 0,45 em alguns postos de BH Jair Amaral/E.M./D.A. Press

Em outros dois postos de combustíveis na mesma região, a reportagem encontrou a gasolina sendo vendida a R$ 5,59. Ontem, nos mesmos locais, ela estava a R$ 5,19.

Em nota, o presidente do Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais (Sindtanque-MG), Irani Gomes, pediu a redução imediata dos valores do combustível. “As transportadoras de Minas Gerais receberam como uma bomba esse aumento do óleo diesel. É impossível absorver um aumento desse de um dia para o outro. A Petrobras sem explicação alguma trouxe esse aumento, o diesel subiu mais de R$ 1. Pedimos para a Petrobras rever esse aumento para que não haja uma quebradeira no meio das transportadoras”.





A reportagem procurou o Sindicato dos Petroleiros de Minas Gerais e aguarda retorno.