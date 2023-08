SIGA NO

Depois do aumento da Petrobras, combustível já chega a ser vendido por R$ 5,99 na Grande BH Ramon Lisboa/EM/D.A Press

Depois do anúncio da Petrobras sobre o aumento do preço dos combustíveis nas refinarias, a gasolina pode ser encontrada até a R$ 5,99 nos postos de Belo Horizonte e Região Metropolitana. É o que afirma o site de pesquisas Mercado Mineiro, que realizou entre os dias 16 a 18 de agosto de 2023, um levantamento de preços dos principais combustíveis.





No caso do etanol, o preço médio caiu R$ 0,07 ou 2,12%, sendo antes vendido no valor médio de R$ 3,54 e passou a ser de R$ 3,47. O menor preço encontrado entre os postos pesquisados foi de R$ 3,24, e o maior de R$ 3,99, uma variação de 23%.

Etanol é mais vantajoso

Leia: Presidente da Petrobras cobra fiscalização a postos com gasolina a R$ 6 Na comparação realizada entre os preços médios de ambos os combustíveis, o site de pesquisas apontou que o etanol corresponde a 62% do valor da gasolina. Na comparação realizada entre os preços médios de ambos os combustíveis, o site de pesquisas apontou que o etanol corresponde a 62% do valor da gasolina.





Por isso, o etanol continua mais vantajoso para consumo no momento, quando o etanol custa até 70% do litro da gasolina - já que rende, em média, 30% a menos do que a gasolina.





Em uma estimativa de consumo fixado em 8.5 km por litro no etanol e 11.5 km por litro na gasolina, o Mercado Mineiro fez o seguinte cálculo do custo do quilômetro rodado.

Preço médio da gasolina R$ 5,62 (consumo 11.5 km/l)

Gasolina R$ 0,49 por km rodado.