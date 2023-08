430

Conhecida como polo da moda, Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, perdeu mercado ao longo das últimas décadas. Um projeto denominado "Reposicionamento Estratégico da Confecção", lançado na noite dessa quarta-feira (2/8), mostrou que a cidade representa apenas 2,6% da venda do varejo do estado.



Na primeira etapa, foram feitas visitas às empresas para análise da realidade do setor na região. Também foi realizado levantamento de informações com compradores e grandes redes varejistas.



A partir do diagnóstico, foram definidas sete diretrizes para reposicionar a cidade e, desta forma, ampliar a cobertura.



1- Distribuição Radial, que visa melhorar a cobertura no mercado Mineiro;

2- SIVESD como Hub de Inteligência de mercado;

3- Visitas técnicas em São Paulo e Goiana;

4- Estruturação do departamento de marketing e vendas;

5- Alinhamento da política de atacado e varejo;

6- Rodada de Negócios nas cidades polos;

7- Ativar a comunicação com mercado e associados.



O índice causou espanto entre os empresários do setor. Para o presidente do Sinvesd, Mauro Célio de Melo Junior, a posição atual da cidade é “inadmissível”. “Estamos aquém do que necessitamos para vender mais em Minas”, afirmou. Ele defende a união do setor. Para ele, as indústrias locais têm capacidade de dobrar o índice nos próximos anos e atingir cobertura de 20% em 10 anos.



O desafio será driblar os produtos chineses. “O Brasil passa por um momento em que estamos com concorrentes chineses, com impostos bem abaixo do que pagamos. Se a gente se unir e mostrar que temos uma roupa de qualidade, vamos aumentar nossas vendas”, analisou.

Colocando em prática as diretrizes, o gerente regional do Sebrae, Leonardo Mól, diz ser possível resgatar o polo da moda. “Esse é um projeto que resgata uma estratégia comercial do polo de confecção de Divinópolis, reforçando a imagem que somos produtores de um produto de excelência”, diz.

Na década de 1990, a cidade viveu o "boom" da confecção. Ganhou o primeiro shopping voltado para o segmento e era considerada um dos maiores centro de compras em Minas. Sem dados históricos, o levantamento não apontou uma causa específica para a perda do mercado mineiro. “Mas acredito que o sistema de distribuição mudou e o mercado migrou para outras regiões e agora precisamos mudar o modelo de negócio do polo”, avaliou Mól.



Planejamento



O reposicionamento do polo da confecção também impacta em outra frente, a do desenvolvimento econômico local. “Tendo um planejamento, o setor consegue direcionar o que mais estratégico pode ser feito e, assim, a gente consegue impulsionar mais o setor”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Luiz Ângelo Gonçalves.



Para estimular as vendas, a secretaria vai realizar entre os dias 7 e 11 de agosto a 1ª Semana da Moda. O foco é, exatamente, reposicionar o município na Região Centro-Oeste e no estado, atraindo compradores. O encerramento será com um desfile de marcas fundadas e estabelecidas em Divinópolis no estacionamento do Divishop.



*Amanda Quintiliano e Fabrício Salvino especial para o EM