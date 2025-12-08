Fintechs veem terreno fértil na Câmara para reduzir tributação

Entidades do setor financeiro iniciaram uma mobilização para tentar reverter, na Câmara, pontos do projeto aprovado no Senado que eleva a tributação de fintechs e bets.

Associações de fintechs avaliam que, diferentemente do Senado, onde a derrota era esperada, a Câmara oferece maior abertura para negociações — um terreno fértil aos seus interesses. Representantes de fintechs citam especialmente deputados do União Brasil como donos de ouvidos sensíveis a seus pedidos por uma suavização das novas alíquotas.

A proposta aprovada pelos senadores prevê um aumento escalonado do imposto sobre o lucro líquido das fintechs, dos atuais 9% para 12%, em 2026, e para 15%, em 2028. Para as bets, a taxação sobre a receita bruta de jogo sobe de 12% para 15%, em 2026 e 2027, e chega a 18% em 2028.