Quase 49 milhões de brasileiros têm R$ 9,9 bilhões esquecidos em bancos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O número de brasileiros com dinheiro esquecido em instituições financeiras voltou a crescer no SVR (Sistema de Valores a Receber). Segundo dados divulgados pelo Banco Central nesta segunda-feira (9), 48,7 milhões de pessoas físicas podem sacar valores, ante cerca de 48,6 milhões no mês anterior.

A consulta deve ser feita no site do SVR. Basta informar os dados pessoais. Caso haja algum valor, o resgate pode ser solicitado por uma conta Gov.br com nível prata ou ouro.

Apesar do avanço no número de beneficiários, o montante disponível diminuiu. Na virada para o mês-base de outubro, o sistema reúne R$ 9,9 bilhões, abaixo dos R$ 9,7 bilhões de setembro, dos R$ 10,4 bilhões de agosto e dos R$ 10,7 bilhões de julho.

Os valores a receber, porém, continuam majoritariamente baixos: 40 milhões de beneficiários (65%) têm entre R$ 0 e R$ 10, 14,4 milhões (23%) têm direito a R$ 10 a R$ 100, enquanto 6 milhões (9,8%) podem sacar entre R$ 100 e R$ 1.000. Apenas 1 milhão de pessoas (1,85%) têm mais de R$ 1.000 disponível.

Entre empresas, o total de beneficiários também aumentou e passou para 4,9 milhões. Do montante atual, R$ 7,73 bilhões pertencem a pessoas físicas e R$ 2,19 bilhões a pessoas jurídicas.

Desde o início do programa, R$ 12,6 bilhões já foram devolvidos, sendo R$ 9,29 bilhões a 31,5 milhões de indivíduos e R$ 3,31 bilhões a 3,5 milhões de empresas.

A maior parte dos recursos segue concentrada em bancos, com cerca de R$ 6 bilhões ainda disponíveis. O restante está distribuído entre administradoras de consórcio (R$ 2,5 bilhões), cooperativas de crédito (R$ 866 milhões), instituições de pagamento (R$ 327 milhões), financeiras (R$ 202 milhões) e corretoras e distribuidoras (R$ 8 milhões). Outros tipos de instituição ainda concentram R$ 33 milhões.

Pessoas físicas que usam a chave Pix com número de CPF podem ativar o resgate automático, disponível desde junho. Nessa modalidade, o dinheiro é depositado diretamente pela instituição onde o valor estava esquecido -o BC não envia aviso quando a transferência ocorre.

Empresas, contas conjuntas e instituições financeiras que ainda não aderiram à devolução via Pix continuam exigindo solicitação manual.



O QUE É O SVR?

Criado pelo Banco Central, o SVR devolve dinheiro parado em instituições financeiras por motivos como tarifas cobradas indevidamente, contas encerradas com saldo e reembolsos não creditados.

COMO CONSULTAR OS VALORES ESQUECIDOS?

- Vá ao site do BC no seguinte link: https://www.bcb.gov.br/meubc/valores-a-receber

- Clique em "Consulte valores a receber" ou "Acesse o Sistema de Valores a Receber"

- Preencha os campos com o seu CPF ou CNPJ, como data de nascimento ou abertura da empresa transcreva os caracteres e clique em "Consultar"

- Caso haja valores a receber, clique em "Acessar o SVR"

- Faça login com a sua conta Gov.br, é preciso ser nível prata ou ouro para acessar

- Acesse "Meus Valores a Receber"

- Leia e aceite o Termo de Ciência

- Ao solicitar o valor, o sistema vai informar orientações de transferência

QUEM PODE TER DINHEIRO ESQUECIDO?

Qualquer pessoa física ou jurídica que teve relacionamento com bancos ou financeiras em algum momento poderá ter direito aos valores a receber.

O dinheiro a ser devolvido pelas instituições é referente a:

- Contas corrente ou poupança encerradas com saldo disponível

- Cotas de capital e rateio de sobras líquidas de ex-participantes de cooperativas de crédito

- Recursos não procurados de grupos de consórcio encerrados

- Tarifas cobradas indevidamente

- Parcelas ou despesas de operações de crédito cobradas

- Contas de pagamento pré ou pós-paga encerradas com saldo disponível

- Contas de registro mantidas por corretoras e distribuidoras encerradas com saldo disponível

- Outros recursos disponíveis nas instituições para devolução

COMO CONSULTAR VALORES DE PESSOAS FALECIDAS?

É necessário que um herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal faça a consulta e preencha um termo de responsabilidade. Após esse processo, é preciso entrar em contato com as instituições que possuem os valores e verificar como prosseguir.

Depois disso, os passos para a consulta são os mesmos. Mas é necessário entrar com a conta gov.br do herdeiro ou sucessor e fornecer o número do CPF e a data de nascimento da pessoa que faleceu.

COMO POSSO ATIVAR A SOLICITAÇÃO AUTOMÁTICA DE RESGATE DE VALORES?

- Acesse o site do SVR por meio do seguinte link: https://www.bcb.gov.br/meubc/valores-a-receber?modalAberto=cuidado-com-golpes-modal

- Clique em "Fazer login"

- Informe CPF e senha da conta Gov.br de nível prata ou ouro, com verificação de duas etapas ativada

- Você será direcionado para uma página em que poderá ativar a opção "Receber valores automaticamente"