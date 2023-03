Valores a receber: saiba como resgatar 'dinheiro esquecido' nos bancos

Sistema deve ser acessado via site do Banco Central (foto: Marcello Casal/JrAgência Brasil ) O resgate de dinheiro ‘esquecido’ em instituições financeiras será retomado a partir das 10h desta terça-feira (7/3). O Sistema de Valores a Receber (SVR) será ativado pelo Banco Central para permitir a consulta e solicitação de quantias paradas em contas bancárias pessoais, de empresas ou de pessoas falecidas.









Para consultar se há valores a receber, é preciso entrar no site do Banco Central . Na página, o solicitante deve informar o CPF ou o CNPJ para consultar a presença de saldo. Caso exista dinheiro a ser recebido, é preciso ter uma conta gov.br nível prata ou ouro, uma gradação relacionada ao nível de informações cedidas ao portal do governo federal.





Nesta etapa, o resgate deve ser feito com o informe de uma chave Pix, que deve ser informada no SRV e, a partir disso, a instituição financeira tem até 12 dias úteis para fazer o depósito. O Banco Central ressalta que o dono da conta pode receber o dinheiro por TED ou DOC e a organização pode entrar em contato com o cliente para confirmação de identidade ou tirar dúvidas sobre a forma de devolução.





No caso do resgate de valores de pessoas falecidas, o solicitante deve ser herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal, para acessar os dados. Nesse caso deve-se entrar em contato direto com a instituição financeira para solicitar o valor e a forma de pagamento, não sendo possível fazer a solicitação via sistema do Banco Central. Também não há prazo para a devolução.





Caso haja muitos acessos simultâneos ao SRV a partir das 10h de terça-feira, o solicitante será direcionado a uma sala de espera virtual com informações atualizadas da fila para acessar o serviço.





Assim como no ano passado, o SVR oferece a consulta de valores de contas correntes ou poupanças; cotas de capital e rateio de sobras líquidas de ex-participantes de cooperativas de crédito; recursos não procurados de grupos de consórcio encerrados; tarifas cobradas indevidamente; e parcelas ou despesas de operações de crédito cobradas. A partir deste ano, o sistema também permite acesso a contas de pagamento pré ou pós-paga encerradas com saldo disponível; contas de registro mantidas por corretoras e distribuidoras encerradas com saldo disponível; e outros recursos disponíveis nas instituições para devolução.





Recomendações de segurança





O Banco Central disponibilizou uma lista com recomendações de segurança para ficar atento ao solicitar o resgate dos valores esquecidos. O período é propício para golpes, por isso a instituição faz os seguintes alertas:





O único site onde você pode consultar e saber como solicitar a devolução dos seus valores, da sua empresa ou de pessoas falecidas é o https://valoresareceber.bcb.gov.br/

Todos os serviços do Valores a Receber são totalmente gratuitos. Não faça qualquer tipo de pagamento para ter acesso aos valores.

O Banco Central não envia links nem entra em contato com você para tratar sobre valores a receber ou para confirmar seus dados pessoais.

Somente a instituição que aparece no Sistema de Valores a Receber é que pode te contatar e ela NUNCA vai pedir sua senha.

Não clique em links suspeitos enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram.