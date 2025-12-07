Mart Minas inaugura megaloja no Barreiro

O Barreiro e região recebem um novo marco em sua história de desenvolvimento: nesta terça-feira (9/12), o Mart Minas inaugura mais uma unidade da marca, agora sob um novo conceito. Considerada a maior obra da região, a nova loja integra um moderno complexo que promete transformar o dia a dia dos moradores, oferecendo não apenas compras, mas também um espaço completo de convivência e lazer.



O novo complexo entrega à comunidade ambientes de convivência e experiência: um play infantil, garantindo diversão segura para as crianças; pista de caminhada, incentivando saúde e bem-estar; um residencial em parceria com a Direcional, que amplia as opções de moradia no Barreiro; além de um mall com diversas lojas e serviços, proporcionando praticidade no dia a dia da população.



Não só pela variedade e dos preços competitivos já reconhecidos pelo público mineiro, a nova unidade vai reforçar o compromisso do Mart Minas em proporcionar impacto social à consumidor em que está inserido. Afinal, o projeto contribui para o desenvolvimento econômico da região com a geração de empregos diretos e indiretos e o fortalecimento do comércio local. Com estacionamento amplo, estrutura moderna e soluções pensadas para toda a família, o Mart Minas Barreiro se consolida como um ponto de encontro e referência para os moradores da região.



O grupo Mart Minas, fundado em 2001, é hoje uma das maiores redes de atacarejo de Minas Gerais. Atualmente, o grupo conta com 64 lojas em operação e tem como meta chegar a 75 unidades nos próximos meses. Cada inauguração gera centenas de empregos diretos e indiretos, o que faz da marca uma das maiores empregadoras do setor varejista de Minas.



Além da expansão orgânica, o grupo está em processo de aquisição e conversão de lojas da rede Apoio Mineiro, o que irá ampliar ainda mais sua presença. O Mart Minas segue acelerando sua expansão, com novas unidades previstas em diversas cidades mineiras e investimentos em infraestrutura moderna para oferecer experiência de compra diferenciada. O plano estratégico inclui a expansão contínua do atacarejo, modelo que une preços competitivos e variedade. Mas com integração de serviços e espaços de lazer nos complexos, como já acontece no Barreiro. Com isso, irá fortalecer sua presença regional, com lojas em pontos estratégicos da Região Metropolitana de BH e interior de Minas.



Na comunicação empresarial, o Mart Minas também se estabeleceu como um case de sucesso. A marca mantém uma relação intensa com a mídia, marcada por campanhas publicitárias de grande alcance e de presença constante em veículos tradicionais e digitais.



Com estratégia clara, a marca ocupa espaço e reforça sua identidade de proximidade com o consumidor mineiro. E, nos últimos anos, tem investido em ações de marketing de alto impacto, apostando em formatos criativos e multicanais, com estratégia 360º. Comerciais televisivos, spots de rádio, inserções em jornais e forte presença nas redes sociais compõem a cesta publicitária, com objetivo de impactar o público em diferentes momentos do dia e em qualquer local que ele esteja.



Um dos pilares é a parceria com artistas populares. A dupla sertaneja Fernando & Sorocaba, por exemplo, protagoniza campanhas que simulam um "plantão jornalístico especial", em que os cantores anunciam ofertas e novidades da rede. O objetivo é transformar anúncios em entretenimento, explorando o carisma desses artistas.



O modelo de comunicação do Mart Minas busca construir uma narrativa de confiança e modernidade, aproximando cada vez mais a marca do consumidor de forma acessível e atenta às suas necessidades. Um bom exemplo é a inauguração da nova unidade no Barreiro. Em um mercado altamente competitivo, no qual outras redes de atacarejo também investem fortemente em publicidade, o Mart Minas aposta na criatividade para manter sua relevância, ao mesmo tempo em que agrega ativos estratégicos na promoção do evento, capazes de fortalecer sua imagem e consolidá-la como referência no setor.

Briefing

ALMOÇO DOS VETERANOS

O grupo Veteranos da Amizade, fundado em 2020, reúne grandes nomes da Comunicação em Minas - publicitários, jornalistas, radialistas, locutores e fornecedores - e promove mais um de seus concorridos almoços. O encontro será na próxima quinta-feira (11/12), no

Restaurante Sausalito, no Minas Tênis II.

AMIZADE E LEGADO

A "desculpa" da vez é o Natal. Mas o que une mesmo a turma é a força da amizade, cada vez mais consolidada em ao menos quatro encontros anuais. Setenta presenças já estão confirmadas, todas de veteranos com serviços prestados ao mercado mineiro. E, como eles mesmos se definem, "unidos pelas grandes causas e ótimos causos".

NATAL CDL/BH

A CDL/BH inaugura a Casa do Papai Noel na Praça Sete, nesta quinta-feira (11/12), às 19h. Haverá personagens natalinos, distribuição de brindes e apresentação do coral Black to Black. E, no mesmo dia, as luzes da Av. Afonso Pena serão acesas até a Av. Álvares Cabral, conectando a iluminação da Praça da Liberdade.

REGIONAIS

A sede da CDL/BH e a Praça da Boa Viagem também recebem iluminação e caracterização natalina, que se estende para as nove regionais. Pontos estratégicos serão decorados com árvores de 10 metros. Além disso, um trenó do Papai Noel em uma Kombi personalizada circulará para fotos gratuitas com o público.

FILADELFIA

Superando fortes concorrentes, a agência Filadélfia venceu a licitação da FIEMG e passa a cuidar de todo o planejamento e execução da conta de mídia da entidade. A conquista reforça a posição estratégica da agência no setor de comunicação em Minas Gerais.

CRIATIVIDADE

Rodrigo Rocha, CEO da empresa, destaca a importância da FIEMG como cliente representativo da economia mineira. Em cenário de mídia fragmentada, a conquista marca um diferencial para a agência, como ressalta Dani Fraga, diretora de negócios: "Em uma concorrência focada na capacidade de planejamento de mídia, essa conquista é a prova de que, na Filadélfia, a criatividade está em todos os departamentos",

FOSFATO COMEMORA

A agência celebra as conquistas de 2025 e já prepara os 30 anos em 2026. Com sede em Belo Horizonte,

destaca estratégia, criatividade e atendimento humanizado para fortalecer marcas. A empresa

reúne equipe multidisciplinar e oferece soluções integradas em comunicação corporativa e design

para diversos setores.