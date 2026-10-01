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ZONA DA MATA

Carreta tomba, motorista morre e BR-040 segue parcialmente interditada

Acidente ocorreu na noite dessa quarta-feira (30) em Oliveira Fortes. Faixa da direita no sentido Juiz de Fora permanece bloqueada nesta manhã

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
01/10/2026 08:03

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Carreta tomba e espalha carga na BR-040; motorista morre em MG
Carreta tomba e espalha carga na BR-040; motorista morre em MG crédito: Redes Sociais/Reprodução

O tombamento de uma carreta deixou o motorista morto e provocou a interdição da BR-040, em Oliveira Fortes, na Zona da Mata mineira, na noite dessa quarta-feira (30/9). Na manhã de hoje (1º/10), uma faixa da rodovia continua interditada.

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Segundo a concessionária EPR Via Mineira, o acidente foi registrado por volta das 19h20 na altura do km 732,5. Com o tombamento, a carga transportada pela carreta ficou espalhada pela pista, provocando inicialmente a interdição completa da rodovia nos dois sentidos.

O motorista morreu ainda no local. Não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima.

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Equipes da concessionária foram mobilizadas com viaturas de inspeção, ambulância, guinchos e equipes responsáveis pela sinalização e conservação da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a perícia também foram acionadas.

BR-040 segue com interdição

Durante a noite, as equipes trabalharam na retirada da carga e na limpeza da pista. Às 22h40, uma faixa foi liberada em cada sentido.

Já à 1h39 desta quinta-feira, as duas faixas no sentido Juiz de Fora foram liberadas, enquanto o trânsito no sentido Belo Horizonte permaneceu restrito a uma faixa.

Em nova atualização na manhã desta quinta, a concessionária informou que a faixa da direita no sentido Juiz de Fora está interditada.

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Os trabalhos para a retirada do veículo e a normalização completa do tráfego continuam. A concessionária orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao passar pelo trecho.

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