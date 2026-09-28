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TRÂNSITO IMPEDIDO

BR-040 segue interditada após carreta tombar e pegar fogo

Acidente ocorreu na altura do Km 139 da rodovia, no município de João Pinheiro, no Noroeste de Minas

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E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
28/09/2026 23:18 - atualizado em 28/09/2026 23:19

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Acidente bloqueou o trânsito nos dois sentidos da rodovia
Acidente bloqueou o trânsito nos dois sentidos da rodovia crédito: Redes Sociais/Reprodução

A BR-040 segue totalmente interditada devido a um acidente envolvendo uma carreta. O veículo tombou e pegou fogo na altura do Km 139 da rodovia, no município de João Pinheiro, no Noroeste de Minas, nesta segunda-feira (28/9). 

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A concessionária Via Cristais, que administra um trecho da 594 quilômetros da BR-040, entre Belo Horizonte e Cristalina (GO), informou que o veículo seguia em direção a Belo Horizonte quando tombou. A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida. 

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De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a carreta estava carregada com cerca de 6 toneladas de "materiais diversos". Militares e equipes da concessionária Via Cristais atuam no local.

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