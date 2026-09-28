Obras na BR-040 alteram trânsito em trechos da Grande BH nesta semana

A BR-040 terá novas frentes de obras entre esta segunda-feira (28/9) e domingo (4/10), em diferentes pontos do trecho administrado pela Via Cristais, entre Belo Horizonte e Cristalina (GO). Na capital e em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana, os trabalhos no pavimento serão realizados durante a noite, enquanto outros municípios terão intervenções parciais ao longo do dia.

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Em Belo Horizonte, no km 530, sentido norte, as obras ocorrerão das 22h às 5h, com interdição temporária e parcial da pista. Em Ribeirão das Neves, entre os km 505 e 507, sentido sul, também haverá bloqueio parcial no período noturno.

Durante o dia, serviços de manutenção serão realizados em trechos de Esmeraldas, Curvelo, Paraopeba, Felixlândia e João Pinheiro. As intervenções incluem obras no pavimento, no acostamento e aplicação de microrevestimento, com possibilidade de interdições parciais e desvios de trânsito.

Em Paraopeba, no km 428, sentido norte, avançam ainda as obras para instalação de uma balança de pesagem em movimento. Nesta semana, está prevista a instalação do pórtico que receberá os sensores aéreos do equipamento. A tecnologia será integrada aos sensores instalados no pavimento e permitirá identificar o peso dos veículos sem a necessidade de parada.

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Segundo a concessionária, a programação busca aproveitar os períodos de menor movimento, especialmente na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A Via Cristais orienta os motoristas a respeitar a sinalização, reduzir a velocidade e redobrar a atenção ao passar pelos trechos em obras.