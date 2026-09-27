BH está sob alerta de chuva com raios e ventos até segunda (28/9); confira

Após registrar, neste domingo (27/9), a maior temperatura de 2026 até o momento, Belo Horizonte tem previsão de chuva acompanhada de raios e rajadas de vento de até 40 km/h até as 8h de segunda-feira (28/9). O alerta da Defesa Civil Municipal vale para toda a cidade e orienta os moradores a redobrarem a atenção, principalmente em locais sujeitos a alagamentos, enxurradas e deslizamentos.

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Durante os períodos de chuva mais intensa, a recomendação é evitar ruas que costumam ficar alagadas e não trafegar próximo a córregos e ribeirões. A Defesa Civil também orienta a população a não atravessar áreas alagadas e a manter crianças longe de enxurradas e cursos d’água.

A possibilidade de rajadas de vento também exige cuidados. A orientação é não permanecer nem estacionar veículos sob árvores, que podem ter galhos quebrados ou até cair durante as tempestades. Moradores de regiões de encosta e morros devem ficar atentos a possíveis sinais de instabilidade.

Entre os indícios que exigem atenção estão rachaduras nas paredes das casas, além do surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno. Caso algum desses sinais seja identificado, a orientação é comunicar imediatamente a Defesa Civil.

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Cuidados com raios

Durante a ocorrência de raios, a recomendação é não permanecer em áreas abertas e evitar o uso de equipamentos elétricos. Em caso de queda ou rompimento de cabos de energia, a população não deve se aproximar dos fios. A orientação é acionar a Cemig pelo telefone 116 ou a Defesa Civil pelo 199.