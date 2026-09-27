BH bate recorde de calor do ano neste domingo (27/9); veja temperatura

Belo Horizonte registrou neste domingo (27/9) a maior temperatura de 2026 até o momento. Os termômetros chegaram a 35,6°C em Venda Nova, às 15h25, segundo dados da Defesa Civil de Belo Horizonte. No mesmo horário, a umidade relativa mínima do ar chegou a 25%.

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A temperatura deste domingo superou a marca que, até então, ocupava o primeiro lugar no ranking do ano: 35,4°C, registrados em 30 de agosto na estação da Pampulha, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O novo recorde ocorre em um período de calor intenso na capital. Das dez maiores temperaturas registradas em Belo Horizonte neste ano, quatro foram medidas em setembro, incluindo as três primeiras posições do ranking.



Em 22 de setembro, Venda Nova registrou 35,2°C, a terceira maior temperatura do ano. Já no sábado (26/9), a estação da Pampulha marcou 34,2°C, valor que também aparece entre as dez maiores marcas de 2026.



Ranking das maiores temperaturas

Com a atualização deste domingo, o ranking das maiores temperaturas registradas em Belo Horizonte em 2026 ficou assim:

1. 35,6°C - 27/09, Venda Nova (PBH)

2. 35,4°C - 30/08, Pampulha (Inmet)

3. 35,2°C - 22/09, Venda Nova (PBH)

4. 34,8°C - 01/01, Venda Nova (PBH)

5. 34,7°C - 09/08, Venda Nova (PBH)

6. 34,6°C - 12/09, Pampulha (Inmet)

7. 34,5°C - 10/08, Venda Nova (PBH)

8. 34,3°C - 05/09, Pampulha (Inmet)

9. 34,2°C - 26/09, Pampulha (Inmet)

10. 33,5°C - 21/08, Venda Nova (PBH)



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Calor também marca setembro



A sequência de temperaturas elevadas fez setembro ganhar destaque no levantamento anual. Além dos 35,6°C deste domingo, o mês teve registros de 35,2°C em 22 de setembro, 34,3°C em 5 de setembro e 34,2°C em 26 de setembro.