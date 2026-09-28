Ônibus escolar bate em poste e árvore em bairro de BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Duas crianças, de 7 e 10 anos, ficaram levemente feridas após um ônibus escolar bater contra um poste e uma árvore, na tarde desta segunda-feira (28/9). A ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros, no Bairro Pompéia, na Região Leste de Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo a corporação, o veículo invadiu a calçada e atingiu a estrutura e uma árvore, que acabou caindo sobre a parte dianteira do ônibus.

Informações preliminares dão conta de que havia três crianças no transporte que tiveram ferimentos leves. No entanto, na chegada ao local, os militares encontraram duas crianças com ferimentos leves.

O Samu foi acionado e prestou atendimento no local. Posteriormente, as vítimas foram encaminhadas ao Hospital de Pronto Socorro João XXII.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A batida danificou os fios de energia elétrica. A Cemig também foi acionada. As circunstâncias da colisão e o número total de pessoas que estavam no veículo no momento do acidente não foram informados pelo Corpo de Bombeiros.