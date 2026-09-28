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acidente na capital

Ônibus escolar bate em poste e árvore em bairro de BH

Duas crianças, de 7 e 10 anos, foram encaminhadas ao Hospital João XXIII; segundo bombeiros veículo invadiu a calçada antes da batida que aconteceu na tarde desta terça-feira (28/9)

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
28/09/2026 15:07

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Um ônibus escolar invadiu a calçada e bateu em uma árvore e um poste
Acidente ocorreu na tarde desta terça-feira (28/9), no Bairro Pompéia, na Região Leste de BH crédito: CBMMG/Divulgação

Duas crianças, de 7 e 10 anos, ficaram levemente feridas após um ônibus escolar bater contra um poste e uma árvore, na tarde desta segunda-feira (28/9). A ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros, no Bairro Pompéia, na Região Leste de Belo Horizonte.

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Segundo a corporação, o veículo invadiu a calçada e atingiu a estrutura e uma árvore, que acabou caindo sobre a parte dianteira do ônibus.

Informações preliminares dão conta de que havia três crianças no transporte que tiveram ferimentos leves. No entanto, na chegada ao local, os militares encontraram duas crianças com ferimentos leves.

O Samu foi acionado e prestou atendimento no local. Posteriormente, as vítimas foram encaminhadas ao Hospital de Pronto Socorro João XXII. 

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A batida danificou os fios de energia elétrica. A Cemig também foi acionada. As circunstâncias da colisão e o número total de pessoas que estavam no veículo no momento do acidente não foram informados pelo Corpo de Bombeiros.

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