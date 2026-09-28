Acidente na BR-262: motorista do ônibus é uma das vítimas

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Uma das vítimas do ônibus que tombou na BR-262, em Ibatiba, no Espírito Santo, na noite desse domingo (27/9) era o motorista do veículo, segundo a Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES). Os outros óbitos registrados são de duas mulheres. Além das três mortes, outras 44 pessoas ficaram feridas.

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O ônibus, de acordo com a PRF, realizava transporte de passageiros no trajeto de Itaoca (ES) a Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo as informações preliminares, o grupo havia saído da cidade capixaba na noite de sexta-feira (25). No domingo, por volta das 21h20, o veículo tombou no km 151 da rodovia, na região conhecida como Curva da Ferradura.

Duas vítimas foram encontradas já sem vida depois de serem ejetadas do veículo. A terceira morreu durante o atendimento realizado pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Apesar da informação inicial sobre a possibilidade de passageiros presos às ferragens, os bombeiros não encontraram vítimas nessa situação.

Devido à dimensão do acidente, nove bombeiros militares e quatro viaturas foram mobilizados. Também participaram do atendimento equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar, Polícia Civil, Samu e ambulâncias das prefeituras de Ibatiba e de municípios da região.

Dois dos feridos foram levados para atendimento médico na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim (ES), e estão sendo atendidos no Pronto Socorro. Ambos realizaram exames e estão sendo observados pela equipe médica. O estado de saúde não foi informado.

Ônibus seguia para Contagem

Segundo informações levantadas pelos bombeiros no local, o ônibus de turismo havia saído de Itaoca, no litoral sul do Espírito Santo, e tinha como destino Contagem.

Uma das pessoas que estava no veículo relatou que o ônibus teria apresentado problemas mecânicos durante o trajeto. Não foi informado, no entanto, qual seria o defeito, e ainda não há confirmação de que o problema tenha relação com o acidente.

Por causa da baixa luminosidade e da complexidade da ocorrência, os bombeiros também fizeram buscas nas imediações para verificar se outras vítimas haviam sido lançadas para fora do veículo. Ninguém mais foi localizado.

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Durante o atendimento, a BR-262 ficou interditada nos dois sentidos. Depois do encerramento dos trabalhos dos bombeiros, o local ficou sob responsabilidade da PRF. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas.