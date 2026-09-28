Discussão por pagamento de faxina termina em golpes de facão em Vespasiano
Dois homens que compartilham um mesmo imóvel discutiram sobre dinheiro, o que levou a uma briga com arma branca nesse domingo (27/9)
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Um jovem de 26 anos ficou ferido ao ser atingido por um golpe de facão na cabeça durante uma discussão com um homem de 50 anos na noite deste domingo (27/9) em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 20h20.
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Segundo o relato da vítima, os dois compartilham o mesmo imóvel. O homem mais velho teria chegado ao local solicitando dinheiro. O combinado entre eles era que o senhor faria a limpeza do chão e, ao terminar, receberia do jovem uma quantia previamente determinada.
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Durante a faxina, porém, o homem passou a cobrar pelo pagamento, o que deu início a uma discussão entre os dois. Em determinado momento, ele deixou o imóvel, enquanto a vítima permaneceu no local. Cerca de uma hora depois, o homem retornou e, conforme o relato, aproveitou que o jovem estava deitado na cama para pegar um facão e desferir um golpe contra a cabeça dele.
O proprietário do imóvel tentou intervir para separar os envolvidos. Mesmo lesionado, o jovem conseguiu tomar o facão do homem e desferiu um golpe contra ele. À polícia, a vítima alegou ter agido em legítima defesa. Os dois foram socorridos por populares.
O homem de 50 anos afirmou aos policiais que estava sendo oprimido pelo jovem e que tinha a intenção de matá-lo. A vítima deu entrada no Hospital Risoleta Tolentino Neves, em Belo Horizonte. Segundo funcionários da unidade, ele deixou o hospital antes de receber alta, alegando uma situação de guerra no Bairro Morro Alto.
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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice