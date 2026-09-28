Discussão por pagamento de faxina termina em golpes de facão em Vespasiano

Um jovem de 26 anos ficou ferido ao ser atingido por um golpe de facão na cabeça durante uma discussão com um homem de 50 anos na noite deste domingo (27/9) em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 20h20.

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Segundo o relato da vítima, os dois compartilham o mesmo imóvel. O homem mais velho teria chegado ao local solicitando dinheiro. O combinado entre eles era que o senhor faria a limpeza do chão e, ao terminar, receberia do jovem uma quantia previamente determinada.

Durante a faxina, porém, o homem passou a cobrar pelo pagamento, o que deu início a uma discussão entre os dois. Em determinado momento, ele deixou o imóvel, enquanto a vítima permaneceu no local. Cerca de uma hora depois, o homem retornou e, conforme o relato, aproveitou que o jovem estava deitado na cama para pegar um facão e desferir um golpe contra a cabeça dele.

O proprietário do imóvel tentou intervir para separar os envolvidos. Mesmo lesionado, o jovem conseguiu tomar o facão do homem e desferiu um golpe contra ele. À polícia, a vítima alegou ter agido em legítima defesa. Os dois foram socorridos por populares.

O homem de 50 anos afirmou aos policiais que estava sendo oprimido pelo jovem e que tinha a intenção de matá-lo. A vítima deu entrada no Hospital Risoleta Tolentino Neves, em Belo Horizonte. Segundo funcionários da unidade, ele deixou o hospital antes de receber alta, alegando uma situação de guerra no Bairro Morro Alto.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice