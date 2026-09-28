'Mais tarde chove': operador alertou piloto do helicóptero de Rick

O operador do aeroporto de Lages (SC), Juliano Luft, relatou ter alertado a tripulação do helicóptero do cantor Rick sobre a piora do tempo horas antes do voo. A informação foi exibida em uma reportagem do "Fantástico", da TV Globo.

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Luft contou que trocou mensagens com o copiloto da aeronave antes da decolagem. Às 7h52, ele enviou uma foto das condições meteorológicas na cidade com a seguinte mensagem: "Mais tarde chove. Quanto antes vir, melhor".

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O contato aconteceu porque o helicóptero faria uma parada para reabastecimento em Lages antes de seguir viagem para São Joaquim. "Aí às 7h52 eu mandei uma foto do tempo em Lages, que estava em condições boas visuais, né", afirmou Luft ao programa.

O operador acrescentou que o comandante também o procurou para obter informações sobre o clima no caminho. "Ele me ligou falando que estava ciente que o tempo estava ruim onde eles queriam ir, no destino, e perguntando se eu podia mandar umas fotos e um vídeo aqui das condições do tempo em Lages", disse.

Após a aeronave decolar, Luft tentou um novo contato, mas não foi respondido. "Às 11h17 eu mandei uma mensagem pedindo se eles viriam a Lages abastecer. Aí ele já não me respondeu mais e não recebeu a mensagem", relatou.

O voo e a investigação

O helicóptero modelo Bell 430, de prefixo PP-MGR, decolou às 11h de Porto Belo (SC) com destino a São Joaquim. Estavam a bordo o cantor Rick, da dupla com Renner, o empresário Bruno Avelar e o produtor de vídeos Paulo Soares.

A tripulação era formada pelo piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e pelo copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

Na manhã do voo, a Defesa Civil havia emitido um alerta de tempestade severa para a região de São Joaquim. Luft afirmou que a equipe tinha conhecimento da mudança no tempo: "Eles sabiam dessa frente fria, de alerta vermelho, que estava se aproximando. Inclusive já tinha chegado em Criciúma."

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