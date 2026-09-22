O que causou a queda do helicóptero com Rick em SC; FAB e PC investigam

A morte do cantor Rick Sollo, da dupla Rick e Renner, em um acidente de helicóptero em Santa Catarina, deu início a uma investigação complexa para determinar as causas da tragédia. A aeronave, um modelo Bell 430, desapareceu na tarde de segunda-feira e foi encontrada na manhã seguinte, em uma área de mata fechada na Serra Catarinense, sem sobreviventes. Agora, peritos da Força Aérea Brasileira (FAB) e da Polícia Civil (PC) trabalham para desvendar o que provocou a queda.

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O que se sabe sobre a queda do helicóptero?

O cantor partiu de Jundiaí (SP) em avião particular até Porto Belo (SC), de onde seguiu de helicóptero rumo a São Joaquim, na Serra Catarinense, para um almoço com o prefeito local. O último contato com a torre de controle ocorreu no fim da tarde de segunda-feira, quando o helicóptero sobrevoava a região da Serra do Corvo Branco. As buscas, iniciadas logo após o desaparecimento, foram dificultadas pelo mau tempo e pela geografia acidentada do local.

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Equipes do Corpo de Bombeiros localizaram os destroços na manhã de terça-feira. A área do acidente foi isolada para o trabalho da perícia. Além de Rick Sollo, morreram no acidente o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto e o copiloto. Ao todo, cinco pessoas perderam a vida na tragédia.

Quem investiga as causas do acidente?

A apuração do acidente aéreo ocorre em duas frentes paralelas e com objetivos distintos, conduzidas pela Força Aérea Brasileira e pela Polícia Civil catarinense.

Qual o papel da Força Aérea Brasileira (FAB)?

A investigação da FAB é conduzida por especialistas do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). O foco principal não é apontar culpados, mas sim identificar os fatores que contribuíram para o acidente. O objetivo é emitir recomendações de segurança para evitar que novas tragédias semelhantes ocorram no futuro. A análise inclui os destroços da aeronave, o histórico de manutenção e os dados de voo.

E a investigação da Polícia Civil (PC)?

Já a Polícia Civil de Santa Catarina trabalha na esfera criminal. O inquérito busca determinar se houve alguma responsabilidade penal, como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Os investigadores apuram possíveis negligências, imprudências ou imperícias por parte dos envolvidos na operação do voo.

Quais são as principais hipóteses para a queda?

Embora a investigação esteja em fase inicial, os peritos trabalham com algumas linhas principais para entender o que pode ter derrubado o helicóptero Bell 430. As hipóteses mais prováveis, que não são excludentes entre si, incluem:

Falha mecânica: um problema súbito em um dos componentes críticos da aeronave, como motor, rotor ou sistemas de controle, é uma das possibilidades consideradas. A análise dos destroços será fundamental para confirmar ou descartar essa hipótese.

Condições climáticas adversas: a Serra Catarinense é conhecida por mudanças climáticas rápidas. A região registrava chuva, granizo e ventos fortes no momento do voo, segundo relatos das equipes de resgate, o que pode ter desorientado o piloto ou afetado a performance do helicóptero.

Falha humana: os investigadores também analisam a possibilidade de um erro de avaliação ou de procedimento por parte do piloto durante o voo, que possa ter contribuído para a perda de controle da aeronave. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Como funciona a perícia da aeronave?

Nos próximos dias, as equipes do Cenipa irão recolher partes importantes do helicóptero para análise em laboratório. Os peritos buscam gravadores de dados e de voz, caso existam na aeronave, pois esses dispositivos registram informações técnicas do voo e as conversas na cabine. O histórico de manutenção da aeronave e a documentação do piloto também serão minuciosamente examinados. Não há um prazo definido para a conclusão dos laudos, que podem levar meses para serem finalizados.