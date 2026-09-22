Helicóptero de Rick estava regular quando caiu na Serra Catarinense

O trágico acidente aéreo na Serra Catarinense resultou na morte do cantor Rick, da dupla Rick & Renner, e de outras quatro pessoas. A aeronave que caiu estava com toda a sua documentação regular, conforme confirmou a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

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O acidente fatal vitimou todos os cinco ocupantes. Além do cantor, estava a bordo o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

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Qual era a situação do helicóptero?

O helicóptero estava em situação regular de aeronavegabilidade, e, segundo a Anac, seu Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) era válido até maio de 2027. A documentação em dia indicava que o equipamento havia passado por todas as inspeções e manutenções obrigatórias exigidas pela legislação, sendo um dos primeiros pontos verificados pelas autoridades na investigação.

Detalhes da certificação da aeronave

Os registros públicos da Anac não mostravam pendências que impedissem sua operação. Para obter o CVA, uma aeronave precisa cumprir uma série de requisitos rigorosos, que incluem:

Inspeção Anual de Manutenção (IAM) devidamente registrada e aprovada.

Cumprimento de todas as diretrizes de aeronavegabilidade emitidas pelo fabricante e pela agência reguladora.

Manutenção de todos os componentes críticos dentro do prazo de validade e horas de voo estipuladas. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

