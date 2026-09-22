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TRAGÉDIA

Helicóptero de Rick estava regular quando caiu na Serra Catarinense

O acidente fatal vitimou o cantor e mais quatro pessoas; investigação da Anac confirmou que documentação da aeronave estava em dia

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FS
Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
22/09/2026 19:25 - atualizado em 22/09/2026 19:25

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Helicóptero de Rick estava regular quando caiu na Serra Catarinense
O cantor Rick (à esq.), uma das vítimas do acidente aéreo, em um de seus últimos eventos públicos crédito: MC3 Marketing Artistico/ Divulgação

O trágico acidente aéreo na Serra Catarinense resultou na morte do cantor Rick, da dupla Rick & Renner, e de outras quatro pessoas. A aeronave que caiu estava com toda a sua documentação regular, conforme confirmou a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

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O acidente fatal vitimou todos os cinco ocupantes. Além do cantor, estava a bordo o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

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Qual era a situação do helicóptero?

O helicóptero estava em situação regular de aeronavegabilidade, e, segundo a Anac, seu Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) era válido até maio de 2027. A documentação em dia indicava que o equipamento havia passado por todas as inspeções e manutenções obrigatórias exigidas pela legislação, sendo um dos primeiros pontos verificados pelas autoridades na investigação.

Detalhes da certificação da aeronave

Os registros públicos da Anac não mostravam pendências que impedissem sua operação. Para obter o CVA, uma aeronave precisa cumprir uma série de requisitos rigorosos, que incluem:

 *Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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