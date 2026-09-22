Sócio de Rick foi convidado a viajar no helicóptero que caiu, mas decidiu ir de carro

Olívio Beltrão, sócio, agente e amigo pessoal de Rick Sollo, contou nesta terça-feira (22/9) que foi convidado pelo artista para viajar no helicóptero que caiu em Santa Catarina na segunda-feira (21/9). Beltrão, no entanto, preferiu fazer o trajeto de carro.

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Em entrevista à BandNews TV, logo após a confirmação da morte de Rick e dos outros quatro ocupantes da aeronave, Beltrão contou que o artista chegou a insistir para que ele embarcasse no helicóptero.

“No sábado [(19/9)], eu resolvi vir [para São Joaquim] de carro mesmo porque eu estava com algumas coisas para trazer e para levar, já que íamos pernoitar no rancho dele, em Rancho Queimado. Ele, no domingo ainda insistiu: ‘Vamos amanhã de helicóptero’, e eu: ‘Não, já to com o carro carregado, prefiro ir de carro mesmo’”, relatou. “Coisas da vida”, acrescentou ao repórter da emissora.

Segundo Beltrão, Rick viajava para São Joaquim para fazer uma visita a um empreendimento que estava em desenvolvimento. A programação previa ainda um almoço em uma vinícola e, posteriormente, o deslocamento para Rancho Queimado, onde passariam a noite.

O último contato de Beltrão com Rick ocorreu às 10h48 de segunda (21). Segundo ele, a partir do meio-dia já não foi mais possível estabelecer contato com o artista.

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O helicóptero foi localizado por volta das 12h desta terça-feira (22/9). Os cinco ocupantes da aeronave foram encontrados mortos. Entre eles: o Rick, o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.