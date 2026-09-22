Além de Rick Sollo: relembre artistas que morreram em acidentes aéreos
O caso do cantor sertanejo traz à tona lembranças de tragédias aéreas que vitimaram outros ídolos brasileiros
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Ao longo da história, não foram poucos os artistas que tiveram suas carreiras e vidas interrompidas de forma trágica e inesperada. Com a morte do cantor sertanejo Rick Sollo, da dupla Rick e Renner, num acidente de helicóptero nesta segunda-feira (21), voltam à memória outros artistas brasileiros que morreram em circunstâncias semelhantes.
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Marília Mendonça
Considerada a "Rainha da Sofrência" e um dos maiores nomes da música sertaneja, Marília Mendonça morreu há quase cinco anos, em 5 de novembro de 2021. A cantora, então com 26 anos, foi vítima da queda de um avião de pequeno porte em Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais, onde realizaria um show.
Além dela, morreram seu produtor, seu tio e assessor, o piloto e o copiloto. A investigação do acidente, concluída em 2023, apontou para um erro dos pilotos. Sua partida gerou uma comoção nacional raramente vista.
Mamonas Assassinas
Há 30 anos, em 2 de março de 1996, o Brasil perdia todos os integrantes da banda Mamonas Assassinas. Dinho, Bento, Júlio, Samuel e Sérgio morreram na queda do avião em que viajavam, que se chocou contra a Serra da Cantareira, em São Paulo. A banda retornava de um show em Brasília e se preparava para uma turnê internacional.
Em menos de um ano, eles conquistaram o país com seu rock cômico e letras irreverentes, vendendo milhões de cópias do seu único álbum de estúdio.