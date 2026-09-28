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Mulher dorme com cigarro aceso e é salva de incêndio por vizinho em Neves

Morador entrou no imóvel em chamas e retirou mulher de 26 anos, que estava desacordada e precisou ser levada ao hospital

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
28/09/2026 06:08

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Vítima chegou ao Hospital São Judas Tadeu, em Ribeirão das Neves, já sem vida
Vítima chegou ao Hospital São Judas Tadeu, em Ribeirão das Neves crédito: Redes sociais

Um cigarro deixado aceso teria provocado um incêndio em uma residência na noite desse domingo (27/9), em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Uma mulher de 26 anos foi encontrada desacordada e retirada do imóvel por um vizinho.

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Segundo informações da Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada por volta das 22h, na Rua João Cleto, no Bairro Campos Silveira.

A mulher relatou aos militares que deixou um cigarro aceso e foi dormir, o que, segundo ela, teria dado início ao incêndio.

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A PM foi acionada depois que moradores, diante das chamas e da grande quantidade de fumaça escura, suspeitaram que a vizinha ainda estivesse dentro da residência, já que não conseguiam contato com ela.

Antes da chegada dos militares, um dos moradores entrou no imóvel e conseguiu retirar a mulher, que estava desacordada.

Ela apresentava dificuldade para respirar e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhada ao Hospital São Judas Tadeu.

O Corpo de Bombeiros combateu as chamas e realizou o rescaldo para eliminar possíveis focos de incêndio.

A perícia da Polícia Civil esteve no endereço e informou que os trabalhos periciais seriam realizados nesta segunda-feira (28/9).

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O caso será investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão das Neves.

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