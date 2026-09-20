BH: bombeiros combatem incêndio que começou durante briga de casal
Não houve feridos e casas vizinhas não foram atingidas; Defesa Civil de Belo Horizonte foi acionada para verificar a estrutura do imóvel
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O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) combateu um incêndio em uma casa no Bairro Boa Vista, na Região Leste de Belo Horizonte, na noite deste domingo (20/9).
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Segundo informações preliminares, o fogo começou durante uma discussão entre o casal que mora no segundo andar do imóvel, localizado na Rua Elvira Augusta.
Os bombeiros usaram cerca de 500 litros de água para combater as chamas, que consumiram a edificação.
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Ninguém ficou ferido e as casas vizinhas não sofreram danos. A Defesa Civil foi acionada para verificar a estrutura do prédio e a Polícia Militar (PM) ficou responsável pelo local.