Assine
overlay
Início Gerais
INCÊNDIO NA REGIÃO LESTE

BH: bombeiros combatem incêndio que começou durante briga de casal

Não houve feridos e casas vizinhas não foram atingidas; Defesa Civil de Belo Horizonte foi acionada para verificar a estrutura do imóvel

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
20/09/2026 23:05

compartilhe

×
Viaturas do Corpo de Bombeiros
Bombeiros usaram cerca de 500 litros de água para combater incêndio em casa no Boa Vista, em BH crédito: Marco Evangelista/Imprensa MG

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) combateu um incêndio em uma casa no Bairro Boa Vista, na Região Leste de Belo Horizonte, na noite deste domingo (20/9).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

Segundo informações preliminares, o fogo começou durante uma discussão entre o casal que mora no segundo andar do imóvel, localizado na Rua Elvira Augusta.

Os bombeiros usaram cerca de 500 litros de água para combater as chamas, que consumiram a edificação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ninguém ficou ferido e as casas vizinhas não sofreram danos. A Defesa Civil foi acionada para verificar a estrutura do prédio e a Polícia Militar (PM) ficou responsável pelo local.

Tópicos relacionados:

bh bombeiros briga fogo incendio pm

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay