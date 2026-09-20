BH: bombeiros combatem incêndio que começou durante briga de casal

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) combateu um incêndio em uma casa no Bairro Boa Vista, na Região Leste de Belo Horizonte, na noite deste domingo (20/9).

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Segundo informações preliminares, o fogo começou durante uma discussão entre o casal que mora no segundo andar do imóvel, localizado na Rua Elvira Augusta.

Os bombeiros usaram cerca de 500 litros de água para combater as chamas, que consumiram a edificação.

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Ninguém ficou ferido e as casas vizinhas não sofreram danos. A Defesa Civil foi acionada para verificar a estrutura do prédio e a Polícia Militar (PM) ficou responsável pelo local.