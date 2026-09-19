Caminhão-tanque bate em betoneira e pega fogo na BR-262
Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local para combater as chamas; ainda não se sabe qual combustível o veículo transportava
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Um acidente entre um caminhão-tanque e uma betoneira causou um incêndio, neste sábado (19/9), no KM 171, da BR-262, em Vargem Linda, distrito de São Domingos do Prata, Região Central de Minas.
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De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caminhão bateu em uma betoneira, o que provocou o incêndio. Os bombeiros atuam no combate às chamas. Não há informações sobre feridos. Ainda não se sabe qual combustível o veículo transportava.
A Polícia Rodoviária Federal também foi acionada para atuar na ocorrência.
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Matéria em atualização