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POUSO ALEGRE

Incêndio em cozinha no Sul de Minas deixa um ferido

Suspeita inicial era de que uma panela de pressão tivesse explodido dentro da cozinha de uma casa em Pouso Alegre, mas autoridades desconfiam de incêndio criminoso

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
20/09/2026 19:52

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Cozinha foi destruída pelo fogo, que deixou uma pessoa com os braços queimados
Cozinha foi destruída pelo fogo, que deixou uma pessoa com os braços queimados crédito: CBMMG/Divulgação

Uma pessoa ficou ferida em um incêndio dentro da própria casa em Pouso Alegre, no Sul de Minas, neste domingo (20/9).

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do estado (CBMMG), um incêndio – possivelmente criminoso – atingiu a cozinha de uma casa localizada na Rua Umburama, no Bairro Jatobá.

A vítima acreditou que as chamas tivessem começado devido à explosão de uma panela de pressão, mas foi constatado pelos militares que há indícios de crime.

Imagens feitas pela corporação mostram o cômodo destruído pelo fogo. No local, eles observaram que a panela de pressão estava íntegra.

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Ainda segundo a corporação, a pessoa, de idade e gênero não divulgados, teve os braços queimados e foi encaminhada para o Hospital Samuel Libânio.

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