Vídeo e fotos mostram cenário de acidente que deixou 3 mortos na BR-262

Fotos e vídeos mostram o cenário deixado pelo tombamento de um ônibus de turismo que seguia para Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e deixou três pessoas mortas e outras 44 feridas na BR-262, em Ibatiba, no Espírito Santo.

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As imagens registradas no local mostram o ônibus tombado às margens da rodovia e diversos objetos pessoais dos passageiros espalhados pelo chão.

Em um dos vídeos, pessoas que estavam no veículo aparecem feridas e algumas caminham com dificuldade pelo local do acidente. Também é possível observar bagagens e outros pertences espalhados nas proximidades do ônibus.

As imagens mostram ainda o trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros durante o atendimento às vítimas e as buscas realizadas ao redor do veículo.

O acidente ocorreu na noite desse domingo (27/9) na região conhecida como Curva da Ferradura. O ônibus transportava 47 pessoas e havia saído de Itaoca, no litoral sul do Espírito Santo, com destino a Contagem.

Três mortos e 44 feridos

Feridos e objetos espalhados marcam acidente com ônibus rumo a MG Corpo de Bombeiros ES/Reprodução

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, duas vítimas foram encontradas já sem vida depois de serem ejetadas do ônibus. Uma terceira morreu durante o atendimento realizado pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As outras 44 pessoas foram atendidas e encaminhadas para unidades de saúde da região. Não foram encontradas vítimas presas às ferragens.

Uma pessoa que estava no ônibus relatou aos bombeiros que o veículo teria apresentado problemas mecânicos durante a viagem. Não foi informado qual seria o defeito, e ainda não há confirmação de relação entre o possível problema e o tombamento.

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As causas do acidente serão investigadas pelos órgãos responsáveis.