Operação interdita mercado e apreende 642 kg de alimentos impróprios em MG
Ação em Várzea da Palma, no Norte do estado, encontrou produtos vencidos e sem procedência. Comerciantes tentaram fechar as portas para evitar a fiscalização
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Uma operação do Procon do Ministério Público de Minas Gerais (Procon-MPMG) resultou na interdição de um mercado e na apreensão de 642 quilos de alimentos em Várzea da Palma, no Norte de Minas. A fiscalização ocorreu entre os dias 15 e 17 de setembro.
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Ao todo, 11 estabelecimentos que vendem carnes, laticínios e outros alimentos foram inspecionados. A ação verificou as condições de higiene, validade, conservação e procedência dos produtos colocados à venda.
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Os trabalhos aconteceram após um período de orientação, no qual os comerciantes tiveram a oportunidade de se adequar às normas. A fiscalização contou com o apoio da Vigilância Sanitária Municipal, do Procon Regional Cimams e da Polícia Militar.
Irregularidades constatadas
Durante as vistorias em supermercados e açougues, as equipes encontraram locais de manipulação e armazenamento de alimentos com condições sanitárias inadequadas. Também foram achados produtos vencidos, deteriorados ou sem identificação de origem.
As falhas incluíam problemas nos processos de refrigeração, congelamento e manipulação de derivados de carne e leite. Entre os itens apreendidos estavam:
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Carnes bovinas, frango e peixe;
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Linguiças, mortadela e queijos;
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Ingredientes para feijoada e carne salgada;
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Pururuca pré-frita.
Tentativa de frustrar a fiscalização
Alguns comerciantes fecharam as portas para evitar a inspeção. Três estabelecimentos permaneceram fechados durante todo o período da operação, o que foi registrado como tentativa de frustrar o trabalho dos fiscais.
Outro local, que esteve fechado nos dias 15 e 16 de setembro, abriu no dia 17, mas sem expor produtos cárneos ou outros alimentos nos balcões. As equipes retornaram aos endereços no último dia para verificar a situação.
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Todos os alimentos apreendidos foram retirados de circulação e encaminhados à Vigilância Sanitária Municipal para descarte em local adequado.