Outubro Rosa: campanha oferece 500 exames gratuitos de mamografia em BH

Para ampliar o acesso à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama, mulheres que trabalham no comércio de bens, serviços e turismo ou são dependentes desses profissionais terão acesso a mamografias gratuitas em Belo Horizonte. A ação dentro da programação do Outubro Rosa vai disponibilizar 500 exames ao longo do mês.

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As vagas serão disponibilizadas gradualmente às quintas-feiras, a partir das 8h. O agendamento deverá ser feito pelo Aplicativo Sesc em Minas ou pelo Portal de Serviços da instituição.

Para ter acesso aos exames é necessário apresentar a Credencial Plena, documento gratuito destinado a trabalhadores com vínculo empregatício em empresas do comércio de bens, serviços e turismo. A credencial também permite incluir dependentes, conforme as regras estabelecidas pela instituição.

Segundo a gerente do Sesc Centro de Excelência em Saúde, Élida Gurgel, a identificação precoce da doença é um fator importante para o tratamento. “Quando o câncer de mama é identificado precocemente, as chances de sucesso no tratamento aumentam significativamente. Por isso, iniciativas como esta são fundamentais para ampliar o acesso aos exames preventivos e reforçar a importância do acompanhamento regular da saúde da mulher”, destaca.

Como solicitar a Credencial Plena

As mulheres que ainda não possuem a Credencial Plena podem solicitar o documento pelo Portal de Serviços do Sesc. Para isso, é necessário criar uma conta com endereço de e-mail, fazer o login e preencher os dados cadastrais da titular e dos dependentes, se houver.

Em seguida, é preciso agendar um atendimento e apresentar a documentação presencialmente em uma das Centrais de Relacionamento do Sesc para validar o cadastro. Mais informações sobre os critérios e as etapas de solicitação estão disponíveis no site da instituição.

Além do acesso aos exames, a credencial oferece tarifas diferenciadas e condições especiais em serviços disponibilizados pelo Sesc em todo o país, com atividades voltadas à qualidade de vida, ao desenvolvimento pessoal e ao bem-estar das famílias.

Atendimento em mastologia

Além da campanha de outubro, o Sesc Centro de Excelência em Saúde passou a oferecer consultas médicas na especialidade de mastologia neste ano. A área é responsável pela prevenção, investigação, diagnóstico e tratamento de doenças que afetam as mamas, tanto em mulheres quanto em homens.

O atendimento abrange condições benignas, como cistos, fibroadenomas, mastite — inflamação ou infecção da mama, frequentemente associada à amamentação — e mastalgia, caracterizada pela dor mamária. A especialidade também acompanha casos de câncer de mama e alterações como assimetrias, hipertrofias e ginecomastia, que corresponde ao crescimento do tecido mamário em homens.

As consultas podem ser agendadas pelo Portal de Serviços do Sesc, pelo Aplicativo Sesc em Minas, pelo telefone (31) 3270-8100 ou diretamente na unidade.

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Serviço

Local: Sesc Centro de Excelência em Saúde

Endereço: Rua Viana do Castelo, 645 - São Francisco, Belo Horizonte

Quantidade: 500 mamografias gratuitas

Agendamento: às quintas-feiras, a partir das 8h, conforme a liberação das vagas

Público: trabalhadoras do comércio de bens, serviços e turismo e suas dependentes, mediante apresentação da Credencial Plena

Canais de agendamento: Portal de Serviços ou Aplicativo Sesc em Minas

Informações sobre a credencial: Sesc Minas

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice