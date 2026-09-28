Outubro Rosa destaca tecnologia no diagnóstico de mama

O Outubro Rosa reforça a importância da conscientização sobre o câncer de mama e dos cuidados contínuos com a saúde feminina. Além da informação e do acompanhamento médico, os avanços tecnológicos também fazem parte desse cenário, com equipamentos de diagnóstico por imagem que a cada dia ganham mais protagonismo nessa batalha de detecção e rastreio, com recursos de inteligência artificial que podem ajudar profissionais de saúde na identificação e avaliação de alterações mamárias.

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Entre as soluções disponíveis estão os equipamentos de ultrassom da Samsung, que incorporam tecnologias voltadas ao aprimoramento da qualidade de imagens e ferramentas de assistência inteligente. O portfólio da divisão de soluções médicas e de saúde (HME) inclui recursos como o Live BreastAssist e o S-Detect, desenvolvidos para apoiar a análise de lesões mamárias por meio de algoritmos de inteligência artificial.

“O Outubro Rosa reforça a importância de manter os cuidados com a saúde feminina ao longo de todo o ano. Nesse contexto, a tecnologia tem um papel importante ao oferecer ferramentas que podem oferecer suporte a profissionais de saúde na identificação e avaliação de alterações mamárias. A evolução dos equipamentos de ultrassom e dos recursos de inteligência artificial contribui para apoiar o trabalho dos especialistas”, afirma Walter Brandstetter, gerente sênior da divisão de HME da Samsung Brasil.

Como a inteligência artificial pode ter um papel importante na avaliação de alterações mamárias?

A inteligência artificial tem ampliado suas aplicações no diagnóstico por imagem, oferecendo ferramentas que auxiliam os especialistas na interpretação dos exames e na análise de características das lesões identificadas.

O S-Detect, desenvolvido pela Samsung, utiliza algoritmos de inteligência artificial para analisar e correlacionar alterações mamárias a partir de um banco de dados de características das lesões. O recurso funciona como uma referência complementar para o profissional responsável pelo exame.

Entre suas funcionalidades estão:

Análise de lesões mamárias: utiliza inteligência artificial para avaliar características das alterações identificadas durante o ultrassom;

utiliza inteligência artificial para avaliar características das alterações identificadas durante o ultrassom; Organização das informações: gera relatórios com base no BI-RADS ATLAS, sistema utilizado para padronizar a descrição e a classificação dos resultados de exames de imagem das mamas;

gera relatórios com base no BI-RADS ATLAS, sistema utilizado para padronizar a descrição e a classificação dos resultados de exames de imagem das mamas; Apoio à avaliação médica: disponibiliza informações que auxiliam os especialistas na interpretação dos achados e na comunicação dos resultados ao médico solicitante.

A tecnologia atua como uma ferramenta de assistência ao profissional de saúde, contribuindo para a análise das imagens e para a organização das informações utilizadas durante a investigação clínica.

Quais tecnologias de ultrassom contribuem para os cuidados com a saúde feminina?

Além dos recursos de inteligência artificial, a evolução dos equipamentos de ultrassom amplia as possibilidades de visualização de estruturas anatômicas e de avaliação de diferentes condições clínicas. Entre as opções disponíveis no portfólio da Samsung estão os equipamentos das famílias HERA e V, que reúnem tecnologias de imagem e ferramentas de assistência inteligente voltadas ao trabalho dos especialistas.

A família HERA, composta pelos modelos HERA Z20 e HERA W10, tem foco na saúde da mulher, oferecendo recursos que auxiliam profissionais de obstetrícia e ginecologia na realização de exames e na avaliação das imagens.

Já a família V, formada pelos modelos V4, V5, V6, V7 e V8, combina qualidade de imagem e múltiplas ferramentas de assistência para todos os segmentos clínicos baseadas em inteligência artificial, contribuindo para a análise de diferentes estruturas e alterações identificadas durante os exames.

Essas tecnologias representam possibilidades de apoio ao diagnóstico por imagem, com aplicações que acompanham diferentes necessidades da saúde feminina.

Por que a conscientização sobre o câncer de mama deve continuar ao longo do ano?

Embora o Outubro Rosa concentre ações de conscientização durante o mês de outubro, a atenção à saúde mamária não se limita ao período da campanha. O reconhecimento de possíveis alterações, o acompanhamento médico e a realização de exames conforme a orientação dos profissionais de saúde são importantes para a investigação de sinais da doença.

Nesse contexto, a evolução das tecnologias de diagnóstico por imagem atua de forma complementar à conscientização, oferecendo ferramentas que podem ajudar os especialistas na identificação e avaliação de alterações mamárias.

O desenvolvimento de soluções como o Live BreastAssist e o S-Detect, assim como os equipamentos de ultrassom voltados à saúde feminina, ilustra como a inovação tecnológica pode contribuir para o trabalho dos profissionais e para o acompanhamento das pacientes, mudando substancialmente suas perspectivas de saúde e longevidade.

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Para mais informações sobre as soluções de diagnóstico por imagem e outras tecnologias da Samsung, basta acessar Samsung Newsroom Brasil ou Samsung.com/br.