The Estée Lauder Companies e Fundação de Pesquisa do Câncer de Mama lançam maior iniciativa mundial de pesquisa sobre câncer de mama em mulheres jovens

A The Estée Lauder Companies anunciou hoje um novo compromisso de cinco anos com a Fundação de Pesquisa do Câncer de Mama para estabelecer a iniciativa mundial de pesquisa sobre câncer de mama em mulheres jovens. Esta inédita coalizão de pesquisa irá abordar o alarmante aumento mundial nos diagnósticos de câncer de mama entre mulheres jovens, dando continuidade a mais de três décadas de parceria entre a The Estée Lauder Companies e a Fundação de Pesquisa do Câncer de Mama.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260923777776/pt/

O compromisso de US$ 15 milhões da Fundação de Caridade da The Estée Lauder Companies visa atender a uma necessidade urgente e significativamente subfinanciada. Os diagnósticos entre mulheres com menos de 45 anos aumentaram 11% de 2012 a 2022,1 embora apenas cerca de 0,6% do financiamento para pesquisa sobre câncer de mama desde 2020 tenha se concentrado em mulheres mais jovens, o câncer de mama nestas mulheres tem maior probabilidade de ser diagnosticado em um estágio mais avançado e apresentar comportamento agressivo. Mulheres diagnosticadas antes dos 40 anos têm quase 40% mais chances de morrer da doença.2

Através do maior programa mundial de pesquisa coordenada deste tipo, cientistas de todo o mundo irão trabalhar juntos para investigar os fatores biológicos do câncer de mama de início precoce. Suas pesquisas buscarão gerar novos conhecimentos essenciais e aperfeiçoar os enfoques para previsão de risco, prevenção, detecção precoce e tratamento.

Acelerando uma nova era na pesquisa sobre o câncer de mama

"A The Estée Lauder Companies tem um compromisso de longa data com o avanço da pesquisa sobre o câncer de mama, e sei que minha mãe, Evelyn H. Lauder, ficaria muito orgulhosa de nos ver dar continuidade à sua visão. Ela acreditava profundamente no poder da pesquisa para mudar e, em última instância, salvar vidas. Através desta doação, podemos expandir nossa compreensão do câncer de mama em mulheres jovens, uma área em que ainda há muito a aprender. Sou grato aos brilhantes pesquisadores científicos cuja curiosidade, dedicação e descobertas continuam a nos aproximar de nossa meta comum de um mundo livre do câncer de mama", disse William P. Lauder, Presidente do Conselho Administrativo da The Estée Lauder Companies e Copresidente da Fundação de Pesquisa do Câncer de Mama.

"Durante mais de 30 anos, a The Estée Lauder Companies está profundamente comprometida em ajudar a criar um mundo livre do câncer de mama. Este compromisso está enraizado em quem somos: uma empresa fundada por uma mulher e que atende milhões de mulheres em todo o mundo. Também reflete nossa crença duradoura no poder da pesquisa, das parcerias e da ação coletiva para melhorar e salvar vidas. À medida que os diagnósticos aumentam entre mulheres mais jovens, temos a responsabilidade de agir com urgência. Temos orgulho de expandir nossa parceria de longa data com a Fundação de Pesquisa do Câncer de Mama e ajudar a liderar uma nova era de cooperação mundial para melhorar os resultados para gerações de mulheres e famílias", disse Stéphane de La Faverie, Presidente e Diretor Executivo da The Estée Lauder Companies e Presidente da Fundação de Caridade da The Estée Lauder Companies.

A primeira doação dará início à fase inicial de pesquisa com foco na biologia do câncer de mama em mulheres jovens. O projeto irá examinar os mecanismos que impulsionam o câncer de mama de início precoce, estabelecendo as bases para acelerar o caminho da descoberta em laboratório ao cuidado com a paciente. Ao conectar cientistas de diferentes países, instituições e disciplinas, a iniciativa visa romper com as tradicionais barreiras de pesquisa, acelerar a troca de conhecimento e estabelecer uma base científica mais sólida para o progresso. As informações obtidas nesta fase inicial ajudarão a moldar as áreas de investigação subsequentes, com o objetivo de traduzir as descobertas em avanços significativos para mulheres jovens que enfrentam o câncer de mama ao redor do mundo.

"A Fundação de Pesquisa do Câncer de Mama sempre esteve na vanguarda do enfrentamento dos desafios persistentes da doença e tem o orgulho de já ter desenvolvido o maior conjunto de pesquisas em mulheres jovens. O aumento alarmante da incidência nesta faixa etária justifica uma resposta global para financiar os cientistas que estão em uma corrida para encontrar respostas. Somos profundamente gratos a nossos parceiros da The Estée Lauder Companies, cuja doação inovadora torna possível esta iniciativa mundial sem precedentes e cria uma oportunidade para avançar fundamentalmente nossa compreensão da doença e melhorar os resultados para pacientes mais jovens", disse Donna McKay, Presidente e Diretora Executiva da Fundação de Pesquisa do Câncer de Mama.

Consolidando mais de 30 anos de parceria e progresso

A Fundação de Pesquisa do Câncer de Mama foi fundada em 1993 por Evelyn H. Lauder, cocriadora do icônico laço rosa e lançadora da Campanha do Câncer de Mama da The Estée Lauder Companies. Desde então, a The Estée Lauder Companies e sua Fundação de Caridade financiaram mais de US$ 123 milhões em pesquisas que salvam vidas no combate ao câncer de mama através da Fundação de Pesquisa do Câncer de Mama, apoiando mais de 400 bolsas de pesquisa. Juntas, as organizações ajudaram a formar um modelo mundial para o avanço da descoberta científica e a tradução da pesquisa em melhores cuidados. Sua parceria também apoiou o maior estudo internacional sobre câncer de mama em mulheres negras, avançando significativamente a compreensão científica dos fatores que contribuem para as disparidades nos resultados do tratamento do câncer de mama.

Nos últimos 30 anos, as mortes por câncer de mama diminuíram 44%.3 embora as opções de tratamento tenham se expandido de um único tratamento direcionado em 1993 para mais de 30 atualmente, o que demonstra o progresso extraordinário que o investimento contínuo em pesquisa e medicina de precisão pode tornar possível.

A iniciativa mundial de pesquisa sobre câncer de mama em mulheres jovens marca o próximo capítulo deste legado compartilhado. Ao direcionar uma atenção e recursos científicos sem precedentes a nível mundial para o câncer de mama em mulheres jovens, a The Estée Lauder Companies e a Fundação de Pesquisa do Câncer de Mama visam preencher lacunas cruciais no conhecimento, acelerar o ritmo das descobertas e ajudar a criar um futuro no qual toda mulher, independentemente da idade, tenha a melhor chance possível de prevenir, detectar, tratar e sobreviver ao câncer de mama.

Sobre a The Estée Lauder Companies

A The Estée Lauder Companies Inc. é uma das principais empresas multinacionais de fabricação, comercialização e vendas de produtos de qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cuidados com os cabelos, sendo administradora de marcas de luxo e prestígio em todo o mundo. Os produtos da empresa são vendidos em cerca de 150 países e territórios sob marcas, incluindo: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, a família de marcas DECIEM, incluindo The Ordinary, NIOD, Avestan and Loopha, e Balmain Beauty.

Sobre a Fundação de Caridade da The Estée Lauder Companies

A Fundação de Caridade da The Estée Lauder Companies (ELCCF) é o ramo filantrópico mundial da The Estée Lauder Companies, líder em produtos de beleza de prestígio. Transformando o legado da The Estée Lauder Companies e da Sra. Estée Lauder em ação, a ELCCF apoia organizações sem fins lucrativos que permitem que mulheres e adolescentes prosperem e avancem mediante o poder transformador da saúde, educação e empreendedorismo. A fundação investe em programas em todo o mundo que fortalecem a preparação para a carreira, a participação no mercado de trabalho e o desenvolvimento de liderança para mulheres e adolescentes, apoiando cientistas e profissionais que promovem avanços no tratamento do câncer de mama e na saúde da mulher.

Sobre a Fundação de Pesquisa do Câncer de Mama

O câncer de mama é uma doença complexa, sem solução simples. A pesquisa é essencial para detê-la. Fundada em 1993 por Evelyn H. Lauder, a Fundação de Pesquisa do Câncer de Mama (BCRF) é a maior financiadora privada de pesquisas sobre câncer de mama no mundo. Ao investir nas mentes mais brilhantes da ciência para examinar todos os aspectos da doença, da prevenção à metástase, e ao fomentar a cooperação interdisciplinar, a BCRF impulsiona todo o campo e nos aproxima das respostas que precisamos urgentemente para acabar com o câncer de mama. Saiba mais e participe em BCRF.org.

Citações:

[1] Centros de Controle e Prevenção de Doenças. (15 de agosto de 2025). Câncer de mama em mulheres com menos de 45 anos. Estatísticas de câncer nos EUA.

[2] Gnerlich, J. L., Deshpande, A. D., Jeffe, D. B., Sweet, A., White, N., & Margenthaler, J. A. (2009). A elevada mortalidade por câncer de mama em mulheres com menos de 40 anos, comparada a mulheres mais velhas, é atribuída à menor sobrevida nos estágios iniciais da doença. Revista do Colégio Americano de Cirurgiões, 208 (3), 341–347.

[3] Printz, C., & McDowell, S. (2 de outubro de 2024). A incidência do câncer de mama continua aumentando, enquanto a taxa de mortalidade continua diminuindo. Sociedade Americana do Câncer.

ELC-C

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