Ônibus que tombou na BR-262 e matou três estava em rota ‘irregular'

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O ônibus de turismo que seguia para Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e tombou na BR-262, em Ibatiba, no Espírito Santo, na noite desse domingo (27/9), estava em "operação irregular", segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Três pessoas, incluindo o motorista, morreram e outras 44 ficaram feridas no acidente.

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De acordo com a ANTT, a Licença de Viagem aberta para o veículo previa trajeto entre Santa Bárbara, na Região Central de Minas Gerais, e São Paulo (SP). A instituição aponta que, como o acidente ocorreu no Espírito Santo, fora do percurso autorizado, o coletivo realizava uma operação irregular no momento do acidente.



Por outro lado, o veículo possuía Certificado de Segurança Veicular (CSV), certificado do cronotacógrafo e seguro de responsabilidade civil válidos. Segundo a ANTT, o ônibus está vinculado à empresa GOJ Transporte e Turismo Ltda.



Relembre o acidente

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, as equipes foram acionadas por volta das 21h20, na região conhecida como Curva da Ferradura, para o tombamento de um ônibus que transportava 47 pessoas.

Duas vítimas foram encontradas já sem vida depois de serem jogadas para fora do veículo. Uma terceira morreu durante o atendimento realizado pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As outras 44 pessoas foram atendidas e encaminhadas para unidades de saúde da região. Embora a informação inicial sobre a possibilidade de passageiros presos às ferragens, os bombeiros não encontraram vítimas nessa situação.

Devido à dimensão do acidente, nove bombeiros militares e quatro viaturas foram mobilizados. Também participaram do atendimento equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar, Polícia Civil, Samu e ambulâncias das prefeituras de Ibatiba e de municípios da região.

Ônibus seguia para Contagem

O ônibus de turismo havia saído de Itaoca, no litoral sul do Espírito Santo, e tinha como destino Contagem, na Grande BH. Uma das pessoas que estava no veículo relatou que o ônibus teria apresentado problemas mecânicos durante o trajeto. Não foi informado, no entanto, qual seria o defeito, e ainda não há confirmação de que o problema tenha relação com o acidente.

Por causa da baixa luminosidade e da complexidade da ocorrência, os bombeiros também fizeram buscas nas imediações para verificar se outras vítimas haviam sido lançadas para fora do veículo. Ninguém mais foi localizado.

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Durante o atendimento, a BR-262 ficou interditada nos dois sentidos. Depois do encerramento dos trabalhos dos bombeiros, o local ficou sob responsabilidade da PRF.