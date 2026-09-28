Idoso morre atropelado por ônibus no Centro de BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem de cerca de 60 anos morreu ao ser atropelado por um ônibus metropolitano no cruzamento da Avenida Augusto de Lima com a Rua Santa Catarina, no Centro de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (28/9), próximo ao Mercado Central.

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De acordo com a Polícia Militar (PMMG), a ocorrência segue em andamento. Por isso, a identidade e a idade exata do homem ainda não foram confirmadas.

O coletivo que atropelou a vítima faz a linha 2290 (Nacional/BH), que liga a capital ao Bairro Nacional, em Contagem, na Região Metropolitana.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte no local. Já a Polícia Civil (PCMG) realiza a perícia no local.

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Devido ao acidente, a BHTrans interditou duas faixas da avenida.