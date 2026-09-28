Idoso morre atropelado por ônibus no Centro de BH
Caso aconteceu no cruzamento da Avenida Augusto de Lima com a Rua Santa Catarina, bem perto do Mercado Central
compartilhe
Um homem de cerca de 60 anos morreu ao ser atropelado por um ônibus metropolitano no cruzamento da Avenida Augusto de Lima com a Rua Santa Catarina, no Centro de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (28/9), próximo ao Mercado Central.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia Mais
De acordo com a Polícia Militar (PMMG), a ocorrência segue em andamento. Por isso, a identidade e a idade exata do homem ainda não foram confirmadas.
O coletivo que atropelou a vítima faz a linha 2290 (Nacional/BH), que liga a capital ao Bairro Nacional, em Contagem, na Região Metropolitana.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte no local. Já a Polícia Civil (PCMG) realiza a perícia no local.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Devido ao acidente, a BHTrans interditou duas faixas da avenida.