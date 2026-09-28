BH: Van capota na Av. Amazonas e deixa 9 pessoas feridas

Uma van de passageiros capotou na tarde desta segunda-feira (28/9) na Avenidas Amazonas, na esquina com a Av. Barbacena, no Bairro Santo Agostinho, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, nove pessoas ficaram feridas, das quais seis foram conduzidas para atendimento hospitalar.

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A van, modelo Mercedes-Benz Sprinter, tombou após se envolver em uma colisão com outro veículo, um Fiat Doblò. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram enviadas ao local do acidente.

De acordo com informações do CBMMG, nenhum dos feridos chegou a ficar preso no veículo em decorrência do acidente. Ainda não há informações dobre a dinâmica do capotamento.

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