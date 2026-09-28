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ACIDENTE

BH: Van capota na Av. Amazonas e deixa 9 pessoas feridas

Mercedes-Benz Sprinter tombou após se envolver em uma colisão com outro veículo, um Fiat Doblò

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Estado de Minas
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Repórter
28/09/2026 18:51

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Acidente de trânsito no cruzamento das avenidas Amazonas e Barbacena, em Belo Horizonte: umuma van Mercedes-Benz Sprinter aparece tombada em primeiro plano; mais atrás, há um Fiat Doblò com a frente danificada
Acidente deixou nove pessoas feridas, das quais seis foram encaminhadas para atendimento hospitalar crédito: CBMMG/Divulgação

Uma van de passageiros capotou na tarde desta segunda-feira (28/9) na Avenidas Amazonas, na esquina com a Av. Barbacena, no Bairro Santo Agostinho, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, nove pessoas ficaram feridas, das quais seis foram conduzidas para atendimento hospitalar.

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A van, modelo Mercedes-Benz Sprinter, tombou após se envolver em uma colisão com outro veículo, um Fiat Doblò. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram enviadas ao local do acidente. 

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De acordo com informações do CBMMG, nenhum dos feridos chegou a ficar preso no veículo em decorrência do acidente. Ainda não há informações dobre a dinâmica do capotamento.

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