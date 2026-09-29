Grande BH: Acidente envolvendo caminhão deixa uma pessoa ferida na BR-381

Uma pessoa ficou fedida em um acidente envolvendo um caminhão na BR-381, no trecho conhecido como Fernão Dias, entre Belo Horizonte e São Paulo. O veículo de carga tombou na Serra de Igarapé, no município de Brumadinho, na Região Metropolitana da capital, por volta das 18h desta terça-feira (29/9).

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De acordo com a Motiva, responsável pelo trecho, a vítima foi levada ao Hospital de Itaguara, na Região Central de Minas. A rodovia foi parcialmente interditada nos dois sentidos e ficou muito congestionada, mas, ainda segundo a concessionária, o trânsito já flui normalmente.

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A Motiva informou ainda que o caminhão foi destombado às 20h30, mas que equipes ainda trabalham no local e que o tráfego segue fluindo por apenas uma faixa em ambos os sentidos.