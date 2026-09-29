Grande BH: Acidente envolvendo caminhão deixa uma pessoa ferida na BR-381
Veículo de carga tombou na Serra de Igarapé, no município de Brumadinho, na Região Metropolitana da capital mineira
compartilhe
Uma pessoa ficou fedida em um acidente envolvendo um caminhão na BR-381, no trecho conhecido como Fernão Dias, entre Belo Horizonte e São Paulo. O veículo de carga tombou na Serra de Igarapé, no município de Brumadinho, na Região Metropolitana da capital, por volta das 18h desta terça-feira (29/9).
Fique por dentro das notícias que importam para você!
- Incêndio atinge área de vegetação na Região Centro-Sul de BH
- Tiroteio em Montes Claros: suspeito de balear pai e filho é liberado
De acordo com a Motiva, responsável pelo trecho, a vítima foi levada ao Hospital de Itaguara, na Região Central de Minas. A rodovia foi parcialmente interditada nos dois sentidos e ficou muito congestionada, mas, ainda segundo a concessionária, o trânsito já flui normalmente.
Leia Mais
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A Motiva informou ainda que o caminhão foi destombado às 20h30, mas que equipes ainda trabalham no local e que o tráfego segue fluindo por apenas uma faixa em ambos os sentidos.