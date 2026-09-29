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FERNÃO DIAS

Grande BH: Acidente envolvendo caminhão deixa uma pessoa ferida na BR-381

Veículo de carga tombou na Serra de Igarapé, no município de Brumadinho, na Região Metropolitana da capital mineira

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Repórter
29/09/2026 21:59

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Veículo de carga tombou no trecho conhecido como Serra de Igarapé, no município de Brumadinho
Veículo de carga tombou no trecho conhecido como Serra de Igarapé, no município de Brumadinho crédito: Redes Sociais/Reprodução

Uma pessoa ficou fedida em um acidente envolvendo um caminhão na BR-381, no trecho conhecido como Fernão Dias, entre Belo Horizonte e São Paulo. O veículo de carga tombou na Serra de Igarapé, no município de Brumadinho, na Região Metropolitana da capital, por volta das 18h desta terça-feira (29/9).

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De acordo com a Motiva, responsável pelo trecho, a vítima foi levada ao Hospital de Itaguara, na Região Central de Minas. A rodovia foi parcialmente interditada nos dois sentidos e ficou muito congestionada, mas, ainda segundo a concessionária, o trânsito já flui normalmente.

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A Motiva informou ainda que o caminhão foi destombado às 20h30, mas que equipes ainda trabalham no local e que o tráfego segue fluindo por apenas uma faixa em ambos os sentidos.  

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