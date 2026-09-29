Tragédia na BR-262: motorista de ônibus será sepultado na Grande BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

O corpo de Douglas Rodrigues de Souza Oliveira, de 38 anos, motorista do ônibus que tombou na BR-262 e deixou três mortos e 44 feridos no Espírito Santo, será velado e sepultado nesta terça-feira (29/9) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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O velório está marcado para as 9h30 e o sepultamento será realizado às 16h30 no Cemitério da Glória, no Bairro Bandeirantes.

Douglas conduzia o ônibus de turismo que tombou na noite desse domingo (27/9) na BR-262, em Ibatiba, na região conhecida como Curva da Ferradura. Conforme informações obtidas pela reportagem do Estado de Minas, Douglas morava em Contagem, cidade que também era o destino final do coletivo.

Além do motorista, morreram no acidente as passageiras Vera Lúcia de Andrade, de 44 anos, e Maria Aparecida Martins Barbosa, de 39. A reportagem aguarda a confirmação das informações sobre os velórios e sepultamentos das duas mulheres.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, as equipes foram acionadas por volta das 21h20 para a região conhecida como Curva da Ferradura, BR-262, para o tombamento de um ônibus que transportava 47 pessoas.

Duas vítimas foram encontradas já sem vida depois de serem jogadas para fora do veículo. Uma terceira morreu durante o atendimento realizado pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O ônibus voltava de Itaoca, no litoral Sul do Espírito Santo, para Contagem, na Grande BH. Segundo a PRF, o acidente ocorreu em um trecho conhecido como Curva da Ferradura.

As outras 44 pessoas foram atendidas e encaminhadas para unidades de saúde da região. Segundo a Secretaria da Saúde do Espírito Santo, os pacientes que necessitaram de atendimento foram encaminhados conforme avaliação clínica e definição do fluxo assistencial para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante; Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves (HJSN), em Serra; e para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

Apesar da informação inicial sobre a possibilidade de passageiros presos às ferragens, os bombeiros não encontraram vítimas nessa situação. Devido à dimensão do acidente, nove bombeiros militares e quatro viaturas foram mobilizados. Também participaram do atendimento equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar, Polícia Civil, Samu e ambulâncias das prefeituras de Ibatiba e de municípios da região.

Ônibus seguia para Contagem

O ônibus de turismo havia saído de Itaoca, no litoral sul do Espírito Santo, e tinha como destino Contagem, na Grande BH. Uma das pessoas que estava no veículo relatou que o ônibus teria apresentado problemas mecânicos durante o trajeto. Não foi informado, no entanto, qual seria o defeito, e ainda não há confirmação de que o problema tenha relação com o acidente.

Por causa da baixa luminosidade e da complexidade da ocorrência, os bombeiros também fizeram buscas nas imediações para verificar se outras vítimas haviam sido lançadas para fora do veículo. Ninguém mais foi localizado.

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Durante o atendimento, a BR-262 ficou interditada nos dois sentidos. Depois do encerramento dos trabalhos dos bombeiros, o local ficou sob responsabilidade da PRF.