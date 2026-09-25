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OBRAS EM 2027

BR-262 será duplicada no Centro-Oeste de Minas; entenda

Duplicação, passarela e iluminação de trecho da rodovia foram anunciadas nesta sexta-feira (25/9), em Nova Serrana

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
25/09/2026 12:52 - atualizado em 25/09/2026 12:57

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Trecho da BR-262, em Nova Serrana, no Centro Oeste de Minas (17/01/2013)
Trecho da BR-262, em Nova Serrana, no Centro Oeste de Minas (17/01/2013) crédito: Marcos Michelin/EM/D.A Press. Brasil

A BR-262 será duplicada no trecho entre Nova Serrana, na altura do Bairro Veredas da Serra, e o trevo de Moema, no Centro-Oeste de Minas. Além da ampliação da rodovia, o projeto prevê a construção de uma passarela e a iluminação de parte da via. A duplicação está prevista para começar em março de 2027, mas ainda não foram informados o prazo para conclusão das obras nem o valor do investimento.

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O anúncio foi feito nesta sexta-feira (25/9), durante uma reunião entre representantes da Way-262, concessionária responsável pelo trecho, e da Prefeitura de Nova Serrana. Segundo o prefeito Fábio Avelar, a duplicação é uma demanda antiga do município e deve beneficiar o trânsito e a segurança de quem utiliza a rodovia.

“Essa é uma luta que iniciei ainda quando era deputado estadual, cobrando a ANTT e a empresa responsável pela duplicação da BR-262. E hoje estamos aqui recebendo os representantes da Way para anunciar a obra de duplicação da BR-262, que fará diferença não apenas para Nova Serrana, mas para toda a região", destacou Avelar.

A duplicação entre a região do Bairro Veredas da Serra, em Nova Serrana, e o Trevo de Moema, está prevista para começar em março de 2027. Além da ampliação da rodovia, será construída uma passarela em frente aos postos Estradão e Oásis, que ligará os bairros Santo Antônio, São José e José Silva de Almeida.

Outro ponto discutido foi a instalação de iluminação no trecho entre Gamas e Veredas. A prefeitura solicitou que a medida seja implantada para aumentar a segurança de motoristas e demais pessoas que circulam pela rodovia durante a noite.

A reportagem procurou a Way-262 para esclarecer qual é o prazo previsto para a conclusão das obras e quanto será investido no projeto e ainda não teve retorno.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie. 

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