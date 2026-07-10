Motorista embriagado ziguezagueia, invade contramão e acaba preso na BR-262

Um motorista foi preso na tarde dessa quinta-feira (9/7) ao ser flagrado dirigindo embriagado e trafegando na contramão da BR-262, na altura do km 512, em Luz, na Região Centro-Oeste de Minas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a equipe realizava patrulhamento na rodovia por volta das 16h45 quando foi surpreendida por uma ultrapassagem brusca feita por um Volkswagen Gol.

Diante da manobra perigosa, os policiais iniciaram um acompanhamento tático. Durante a fuga, o motorista trafegou em zigue-zague entre as faixas, invadiu a contramão em diversos momentos e quase provocou duas colisões frontais com veículos que seguiam no sentido oposto.

Após a abordagem, os policiais constataram que o condutor apresentava sinais visíveis de alteração da capacidade psicomotora. Em razão do estado em que se encontrava, a equipe acionou o atendimento médico da concessionária responsável pela rodovia.

O teste do bafômetro apontou concentração de 1,20 miligrama de álcool, índice quase quatro vezes superior ao limite que configura crime de trânsito.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Depois de receber atendimento e ser liberado pelo hospital de Luz, o motorista foi preso e encaminhado ao plantão da Polícia Civil em Bom Despacho.