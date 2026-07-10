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IRRESPONSABILIDADE

Motorista embriagado ziguezagueia, invade contramão e acaba preso na BR-262

Teste do bafômetro apontou 1,20 mg/l de álcool; condutor quase provocou duas colisões frontais

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
10/07/2026 05:40 - atualizado em 10/07/2026 05:40

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Esses pecados, segundo a lenda, seriam embriaguez, desumanidade e ostentação de riqueza, entre outros.
Motorista bêbado foi preso ao dirigir na contramão da BR-262, em MInas - (Imagem ilustrativa) crédito: Imagem de Henryk Niestrój por Pixabay

Um motorista foi preso na tarde dessa quinta-feira (9/7) ao ser flagrado dirigindo embriagado e trafegando na contramão da BR-262, na altura do km 512, em Luz, na Região Centro-Oeste de Minas.

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a equipe realizava patrulhamento na rodovia por volta das 16h45 quando foi surpreendida por uma ultrapassagem brusca feita por um Volkswagen Gol.

Diante da manobra perigosa, os policiais iniciaram um acompanhamento tático. Durante a fuga, o motorista trafegou em zigue-zague entre as faixas, invadiu a contramão em diversos momentos e quase provocou duas colisões frontais com veículos que seguiam no sentido oposto.

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Após a abordagem, os policiais constataram que o condutor apresentava sinais visíveis de alteração da capacidade psicomotora. Em razão do estado em que se encontrava, a equipe acionou o atendimento médico da concessionária responsável pela rodovia.

O teste do bafômetro apontou concentração de 1,20 miligrama de álcool, índice quase quatro vezes superior ao limite que configura crime de trânsito.

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Depois de receber atendimento e ser liberado pelo hospital de Luz, o motorista foi preso e encaminhado ao plantão da Polícia Civil em Bom Despacho.

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