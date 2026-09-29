Incêndio atinge área de vegetação na Região Centro-Sul de BH

Um incêndio atinge uma área de vegetação, localizada às margens da BR-356, entre o Bairro Santa Lúcia e o aglomerado homônimo, na tarde desta terça-feira (29/9). As chamas causam uma coluna de fumaça que pode ser vista de diferentes bairros da Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

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Consultado, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informou que ainda não havia sido acionado para combater o fogo, apesar das dimensões das chamas e da fumaça.

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