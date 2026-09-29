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Incêndio atinge área de vegetação na Região Centro-Sul de BH

Chamas provocam muita fumaça, que pode ser vista de diferentes bairros da capital mineira

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29/09/2026 18:39 - atualizado em 29/09/2026 18:40

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Fumaça podem ser vista de diferentes bairros da Região Centro-Sul de BH
Fumaça podem ser vista de diferentes bairros da Região Centro-Sul de BH crédito: Mateus Parreiras/EM/D.A.Press

Um incêndio atinge uma área de vegetação, localizada às margens da BR-356, entre o Bairro Santa Lúcia e o aglomerado homônimo, na tarde desta terça-feira (29/9). As chamas causam uma coluna de fumaça que pode ser vista de diferentes bairros da Região Centro-Sul de Belo Horizonte. 

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Consultado, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informou que ainda não havia sido acionado para combater o fogo, apesar das dimensões das chamas e da fumaça.

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