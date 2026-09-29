BH registra maior temperatura do ano nesta terça-feira

Belo Horizonte registrou, nesta terça-feira (29/9), a maior temperatura de 2026. Os termômetros marcaram 36,6°C na estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na Pampulha, às 15h. No mesmo horário, a umidade relativa mínima do ar chegou a 17%, índice considerado de atenção para a saúde.

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A marca supera os 35,6°C registrados no domingo (27/9), no Bairro Venda Nova, que até então ocupavam o primeiro lugar no ranking das maiores temperaturas do ano na capital. O calor desta terça também deixou para trás os 35,4°C registrados em 30 de agosto, na Pampulha.

Com o novo recorde, setembro concentra quatro das dez maiores temperaturas registradas em Belo Horizonte em 2026. Além desta terça-feira, aparecem na lista os 35,2°C de 22 de setembro, os 34,2°C de 26 de setembro e os 35,6°C do dia 27.

Ranking do calor



1) 29/9 - 36,6°C - Pampulha (Inmet)

2) 27/9 - 35,6°C - Venda Nova (PBH)

3) 30/8 - 35,4°C - Pampulha (Inmet)

4) 22/9 - 35,2°C - Venda Nova (PBH)

5) 1/1 - 34,8°C - Venda Nova (PBH)

6) 9/8 - 34,7°C - Venda Nova (PBH)

7) 12/9 - 34,6°C - Pampulha (Inmet)

8) 10/8 - 34,5°C - Venda Nova (PBH)

9) 5/9 - 34,3°C - Pampulha (Inmet)

10) 26/9 - 34,2°C - Pampulha (Inmet)

Os dados são da Defesa Civil de Belo Horizonte, da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), e do Inmet, com atualização nesta terça-feira (29/9).

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A combinação de temperaturas elevadas e baixa umidade exige cuidados, especialmente durante os períodos mais quentes do dia. A orientação é aumentar a ingestão de água, evitar exposição prolongada ao sol e atividades físicas intensas nos horários de maior calor e manter os ambientes ventilados.