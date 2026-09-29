Ciclone a caminho: Minas Gerais se prepara para tempestades e granizo
Fenômeno se forma no Sul e avança pelo país; Inmet emite alerta de chuvas e granizo para oito estados, incluindo MG, a partir de quinta-feira (01/10)
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Uma frente fria chega a Minas Gerais nesta semana trazendo alívio para as altas temperaturas registradas no estado.
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Entre esta terça (29/9) e quarta-feira (30/9), a formação de uma área de baixa pressão entre o Uruguai, o Rio Grande do Sul e o oceano Atlântico dará origem a um novo ciclone extratropical e a uma frente fria associada que vai atingir o Sul de Minas e a Região do Triângulo Mineiro. Em Belo Horizonte, as temperaturas caem a partir de sexta-feira (2/10).
O alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
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Segundo a Defesa Civil Municipal na tarde desta terça-feira (29/9), a previsão meteorológica indica possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas na capital mineira.
O meteorologista do Inmet Lizandro Gemiacki diz que as pancadas de chuva previstas para hoje, em Belo Horizonte, serão localizadas e são consequência do calor intenso dos últimos dias. Na capital, a máxima estimada é de 36 °C.
Já a mudança no tempo causada pelo ciclone começam a ser sentidas a partir de quinta-feira (1/10), no estado, segundo o Inmet.
As tempestades com risco de granizo devem atingir áreas de pelo menos oito estados brasileiros.
Além de Minas Gerais, a previsão inclui:
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Santa Catarina
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Paraná
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Mato Grosso do Sul
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São Paulo
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Mato Grosso
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Goiás
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