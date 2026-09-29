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INCÊNDIO

Incêndio atinge rede elétrica e deixa moradores sem luz e internet em BH

Equipes dos Bombeiros realizaram o isolamento da área no Carmo; moradores relataram clarões durante o incidente

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CL
Camila Lyrio*
CL
Camila Lyrio*
Repórter
29/09/2026 16:24

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Incêndio em rede elétrica no bairro do Carmo
Incêndio em rede elétrica no bairro do Carmo crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação

O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde desta terça-feira (29/9) para atender um incêndio na rede elétrica da Rua Outono, próximo ao número 239, no Carmo, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

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No local, os bombeiros constataram o fogo na fiação e avaliaram que o incidente possivelmente começou no transformador e depois se espalhou para a rede telefônica e os demais cabos instalados na estrutura.

Segundo a corporação, boa parte da fiação telefônica e de internet ficou queimada, e o fornecimento de energia elétrica na região foi interrompido.

A equipe tomou as primeiras medidas para conter o incêndio e isolou a área. Os militares permaneceram no local, em segurança, aguardando a chegada da Cemig para o desligamento da rede elétrica. As empresas responsáveis pelas redes de telefonia e internet também foram acionadas para resolver o problema e normalizar os serviços na rua.

Às 14h48, a Cemig informou que havia 87 clientes sem energia na região e que "uma equipe atuou nesta tarde no local e eliminou o risco no barramento de um transformador e na rede de baixa tensão". A companhia informou também que uma equipe especializada estava a caminho para corrigir o defeito identificado na rede. Segundo a Cemig, a previsão é que o reparo seja concluído ainda nesta terça-feira e que o fornecimento seja normalizado.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

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