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PLANO DE SAÚDE

Operadora de saúde é condenada por negar cirurgia de urgência a cliente em BH

Empresa alegou carência para não cobrir procedimento, mas a lei garante cobertura em 24h para casos de urgência como complicação gestacional

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Estado de Minas
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Repórter
29/09/2026 00:00 - atualizado em 29/09/2026 12:40

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Embora não tenha maternidade, Gavião Peixoto oferece pré-natal de baixo risco na rede municipal. Gestantes com gravidez de alto risco são acompanhadas pelo serviço de referência em Araraquara, em conjunto com as equipes de saúde do município.
Operadora de saúde é condenada por negar cirurgia de urgência a cliente em BH crédito: Divulgação

A Unimed Belo Horizonte foi condenada a indenizar uma cliente que teve uma cirurgia de urgência negada. A cooperativa alegou que a usuária ainda cumpria o período de carência. A decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte determina o pagamento de R$ 1.100 pelo procedimento particular e R$ 10 mil por danos morais.

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A consumidora contratou o plano de saúde no início de agosto de 2024. No mês seguinte, com 13 semanas de gestação, foi diagnosticada com aborto retido em uma gravidez anembrionada. Nessa condição, o óvulo fertilizado se implanta no útero, mas o embrião não se desenvolve, exigindo uma curetagem para evitar riscos à saúde.

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Ao procurar a maternidade da operadora, a paciente teve a autorização para o procedimento negada. A Unimed justificou que a carência contratual era de 180 dias e que a cobertura emergencial se limitava ao atendimento ambulatorial. Diante da urgência, a cliente pagou R$ 1.100 pela cirurgia e entrou na Justiça.

Em sua defesa, a Unimed Belo Horizonte argumentou que a negativa foi legítima por causa do período de carência. A empresa sustentou que o caso não se enquadrava nas hipóteses legais de urgência ou emergência que dispensariam o prazo contratual.

Recusa ilegal

O juiz Luiz Carlos Rezende e Santos, ao analisar o processo, considerou o caso uma complicação gestacional, o que configura situação de urgência. A "Lei dos Planos de Saúde" (Lei nº 9.656/1998) e a Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelecem um prazo máximo de carência de 24 horas para essas situações.

Como o atendimento foi solicitado mais de um mês após a contratação do plano, o juiz entendeu que o prazo legal de carência já havia sido cumprido. A recusa baseada em 180 dias foi classificada como “flagrantemente ilegal e abusiva”.

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A decisão determinou o ressarcimento integral do valor gasto pela paciente, com correção monetária. O juiz fixou a indenização por danos morais em R$ 10 mil, destacando que a consumidora, “fragilizada pela perda gestacional, foi desamparada no momento em que necessitava de suporte médico”. A situação, segundo ele, agravou a angústia da cliente e caracterizou falha grave no serviço. Cabe recurso da decisão.

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