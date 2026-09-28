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Motociclista é arremessado em rodovia no interior de MG e morre no hospital

Imagens captadas por uma câmera de segurança mostram o momento em que o veículo bate contra a moto. Acidente aconteceu em Monte Belo, no Sul de Minas

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Estado de Minas
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Repórter
28/09/2026 23:05

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Acidente aconteceu nesta segunda-feira (28)
Acidente aconteceu nesta segunda-feira (28) crédito: Redes sociais/Reprodução

Um motociclista morreu após dar entrada na Santa Casa de Misericórdia de Monte Belo, no Sul de Minas Gerais, nesta segunda-feira (28/9). A vítima foi atingida e arremessada por um furgão quando passava pelo km 124 da rodovia CMG-491, no município.

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Imagens captadas por uma câmera de segurança mostram o momento em que o veículo bate contra a moto. O motorista do furgão ficou ferido e também foi socorrido.

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Segundo a EPR Vias do Café, concessionária que administra a rodovia, não houve necessidade de interdição da rodovia durante o atendimento da ocorrência.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar também estiveram no local.

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Informações da possível dinâmica do acidente não foram divulgadas.

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