Motociclista é arremessado em rodovia no interior de MG e morre no hospital
Imagens captadas por uma câmera de segurança mostram o momento em que o veículo bate contra a moto. Acidente aconteceu em Monte Belo, no Sul de Minas
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Um motociclista morreu após dar entrada na Santa Casa de Misericórdia de Monte Belo, no Sul de Minas Gerais, nesta segunda-feira (28/9). A vítima foi atingida e arremessada por um furgão quando passava pelo km 124 da rodovia CMG-491, no município.
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Imagens captadas por uma câmera de segurança mostram o momento em que o veículo bate contra a moto. O motorista do furgão ficou ferido e também foi socorrido.
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Segundo a EPR Vias do Café, concessionária que administra a rodovia, não houve necessidade de interdição da rodovia durante o atendimento da ocorrência.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar também estiveram no local.
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Informações da possível dinâmica do acidente não foram divulgadas.