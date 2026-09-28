Juiz de Fora: mulher denuncia ex-companheiro por estupro e agressão

Uma mulher de 33 anos denunciou o ex-companheiro, de 28, por estupro e agressões físicas em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, na madrugada de sábado (26/9). Segundo a Polícia Militar (PM), o homem teria invadido a residência da vítima por volta das 5h, no Bairro Mucunge da Gama, e iniciado as agressões após um desentendimento.

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De acordo com o relato da mulher aos militares, o ex-companheiro usou força física para retirar suas roupas e a estuprou. A vítima também contou que vinha sofrendo violência doméstica praticada pelo homem havia mais de um ano.

Após a agressão, a mulher foi encaminhada ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS), onde recebeu atendimento médico e passou por procedimentos para coleta de materiais destinados à perícia.

A vítima apresentava fratura no nariz, escoriações no rosto e luxação no polegar.

Suspeito foi preso

Ainda segundo a PM, o homem fugiu do local após as agressões. Os militares realizaram buscas e conseguiram localizá-lo. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Plantão da Polícia Civil.

A mulher relatou ainda outros episódios de violência. Segundo ela, durante uma discussão em uma praça, o ex-companheiro teria jogado areia contra ela, puxado seus cabelos e feito ameaças.

A vítima também afirmou que o homem teria tentado impedir que ela mantivesse contato com a própria mãe e, em outra ocasião, ameaçado buscar uma faca para matá-la.

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O caso será investigado pela Polícia Civil.