Assine
overlay
Início Gerais
ZONA DA MATA

Juiz de Fora: mulher denuncia ex-companheiro por estupro e agressão

De acordo com o relato da mulher aos militares, o ex-companheiro usou força física para retirar suas roupas e a estuprou

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
28/09/2026 20:47 - atualizado em 28/09/2026 20:50

compartilhe

×
O jovem foi baleado por militares e foi socorrido à UPA, mas morreu durante atendimento médico
Ocorrência foi atendida pela Polícia Militar crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Uma mulher de 33 anos denunciou o ex-companheiro, de 28, por estupro e agressões físicas em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, na madrugada de sábado (26/9). Segundo a Polícia Militar (PM), o homem teria invadido a residência da vítima por volta das 5h, no Bairro Mucunge da Gama, e iniciado as agressões após um desentendimento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com o relato da mulher aos militares, o ex-companheiro usou força física para retirar suas roupas e a estuprou. A vítima também contou que vinha sofrendo violência doméstica praticada pelo homem havia mais de um ano.

Leia Mais

Após a agressão, a mulher foi encaminhada ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS), onde recebeu atendimento médico e passou por procedimentos para coleta de materiais destinados à perícia.

A vítima apresentava fratura no nariz, escoriações no rosto e luxação no polegar.

Suspeito foi preso

Ainda segundo a PM, o homem fugiu do local após as agressões. Os militares realizaram buscas e conseguiram localizá-lo. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Plantão da Polícia Civil.

A mulher relatou ainda outros episódios de violência. Segundo ela, durante uma discussão em uma praça, o ex-companheiro teria jogado areia contra ela, puxado seus cabelos e feito ameaças.

A vítima também afirmou que o homem teria tentado impedir que ela mantivesse contato com a própria mãe e, em outra ocasião, ameaçado buscar uma faca para matá-la.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Tópicos relacionados:

estupro mulher

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay