BH: acidente com três veículos trava o Anel Rodoviário e gera fila de 7 km
Batida envolvendo motocicleta, caminhão e cegonheira ocorreu na altura do Bairro Caiçaras, no sentido Vitória
compartilhe
Um acidente envolvendo uma motocicleta, um caminhão e uma cegonheira interdita duas faixas do Anel Rodoviário de Belo Horizonte na manhã desta quinta-feira (1º/10). O congestionamento já passa de 7 km.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Segundo informações da BHTrans, o acidente ocorreu na altura do Bairro Caiçaras, no sentido Vitória.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e está no local para prestar atendimento às vítimas. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a quantidade de feridos nem sobre o estado de saúde deles.
Leia Mais
Imagens que circulam nas redes sociais mostram os estragos provocados pela colisão. A parte traseira da cegonheira ficou danificada, enquanto o caminhão também sofreu avarias e teve a carga revirada.
- Anel Rodoviário acumula cobranças por ampliação imediata de áreas de escape
- BH: carreta tomba e atinge veículos no Anel Rodoviário
Por causa do acidente e da interdição de duas faixas, o trânsito apresenta grande retenção no Anel Rodoviário. A fila de veículos ultrapassa 7 quilômetros e chega à região do viaduto da Avenida Amazonas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A orientação é que os motoristas evitem o trecho e busquem rotas alternativas.