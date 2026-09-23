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SENTIDO RIO DE JANEIRO

Vídeo: acidente entre um carro e duas carretas interdita Anel Rodoviário

A ocorrência foi registrada na tarde desta quarta-feira (23/9). O incidente resultou no bloqueio da pista sentido Rio de Janeiro

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Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
23/09/2026 20:13 - atualizado em 23/09/2026 20:15

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O acidente travou a pista sentido Rio de Janeiro e fez com que as equipes da BHTrans fizessem o desvio da pista
O acidente travou a pista sentido Rio de Janeiro e fez com que as equipes da BHTrans fizessem o desvio da pista crédito: BHTrans / Reprodução

Um acidente envolvendo um carro e duas carretas interditou um trecho do Anel Rodoviário, na tarde desta quarta-feira (23/9). A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans) foi acionada e esteve no local para fazer a liberação da pista. O incidente ocorreu na altura do Bairro Dom Bosco, na Região Noroeste da capital, na pista sentido Rio de Janeiro. 

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Nas imagens é possível ver uma carreta atravessada na pista, prensando o carro na lateral, enquanto uma outra acerta a parte da carroceria. 

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De acordo com a BHTrans, o acidente não resultou em vítimas. As equipes do órgão chegaram a fazer o bloqueio e desviaram os demais veículos para a marginal. Equipes atuaram no local e o reboque foi acionado. 

Ao final da tarde, o carro foi deslocado para a faixa direita, para que fosse rebocado por uma empresa particular. A via foi liberada posteriormente. 

A BHTrans informa que foi registrado um sinistro de trânsito envolvendo uma carreta e um carro no Anel Rodoviário, na altura do Bairro Dom Bosco, no sentido Rio de Janeiro. Não houve vítimas.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck

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