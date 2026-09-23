Vídeo: acidente entre um carro e duas carretas interdita Anel Rodoviário

Um acidente envolvendo um carro e duas carretas interditou um trecho do Anel Rodoviário, na tarde desta quarta-feira (23/9). A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans) foi acionada e esteve no local para fazer a liberação da pista. O incidente ocorreu na altura do Bairro Dom Bosco, na Região Noroeste da capital, na pista sentido Rio de Janeiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Nas imagens é possível ver uma carreta atravessada na pista, prensando o carro na lateral, enquanto uma outra acerta a parte da carroceria.

De acordo com a BHTrans, o acidente não resultou em vítimas. As equipes do órgão chegaram a fazer o bloqueio e desviaram os demais veículos para a marginal. Equipes atuaram no local e o reboque foi acionado.

Ao final da tarde, o carro foi deslocado para a faixa direita, para que fosse rebocado por uma empresa particular. A via foi liberada posteriormente.

A BHTrans informa que foi registrado um sinistro de trânsito envolvendo uma carreta e um carro no Anel Rodoviário, na altura do Bairro Dom Bosco, no sentido Rio de Janeiro. Não houve vítimas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck