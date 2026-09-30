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REGIÃO METROPOLITANA DE BH

Vídeo: acidente deixa dois feridos na BR-381

Carro capotou na BR-381, na manhã desta quarta-feira (30/9), próximo a Caeté, no sentido João Monlevade

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CL
Camila Lyrio*
CL
Camila Lyrio*
Repórter
30/09/2026 11:07

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Carro capota na BR-381, na altura de Roças Novas
Carro capota na BR-381, na altura de Roças Novas crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Um carro capotou na altura de Roças Novas, na entrada de Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (30/9), por volta das 5h.

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O acidente ocorreu próximo ao trevo, no sentido João Monlevade, na BR-381. Duas pessoas ficaram feridas.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado para dar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que já estava no local.

Inicialmente, a equipe de militares se dirigia ao lugar para desencarcerar as vítimas a fim de retirá-las com segurança do veículo. No entanto, os dois passageiros do carro já haviam sido removidos em segurança.

A via foi interditada, e os bombeiros adotaram medidas preventivas para garantir a segurança no local. 

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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