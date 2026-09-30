Vídeo: acidente deixa dois feridos na BR-381
Carro capotou na BR-381, na manhã desta quarta-feira (30/9), próximo a Caeté, no sentido João Monlevade
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Um carro capotou na altura de Roças Novas, na entrada de Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (30/9), por volta das 5h.
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O acidente ocorreu próximo ao trevo, no sentido João Monlevade, na BR-381. Duas pessoas ficaram feridas.
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O Corpo de Bombeiros foi acionado para dar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que já estava no local.
Inicialmente, a equipe de militares se dirigia ao lugar para desencarcerar as vítimas a fim de retirá-las com segurança do veículo. No entanto, os dois passageiros do carro já haviam sido removidos em segurança.
A via foi interditada, e os bombeiros adotaram medidas preventivas para garantir a segurança no local.
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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata